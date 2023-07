Risque d'orages violents : trafic TER quasi interrompu à partir de 18h en Alsace

Les deux départements alsaciens étant placés en vigilance orange aux orages , à partir de ce mardi 15h, et des phénomènes très violents étant attendus, la SNCF a revu ses prévisions de trafic. La quasi-totalité du réseau TER Alsace est suspendu à partir de 18h, sauf les lignes Strasbourg-Bâle et Strasbourg-Nancy-Metz.

La SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent de reporter leur voyage s'il a lieu après 17h.

Par ailleurs, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg ferment les six parcs suivants : Pourtalès, Orangerie, Contades, Citadelle, Schulmeister, et Albert Schweitzer et les cimetières municipaux à partir de 15h, et la foire Saint-Jean s'arrêtera à 17h.