Risque de coupure d’électricité : “On attend les précisions de la Préfecture” - Maire ruraux de l’Orne

“Oui il y a beaucoup de questions posées par les administrés sur les coupures d'électricité”. François Carbonell, maire de Vitrai-sous-l'Aigle, reconnaît que les risques de délestage sèment le trouble chez certains des 220 habitants du village. En tant que maire, il n’a pas encore toutes les réponses face à ce scénario inédit en France. L’élu n’a donc d’autres choix que de lister les cas particuliers et faire remonter les préoccupations de terrain aux services de la Préfecture de l’Orne.

François Carbonell et son équipe municipale ont commencé à identifier les habitants qui pourraient avoir besoin d’aide en cas de coupures. “Dans nos petites communes, on tient des listes de personnes fragiles et isolées, on les connaît. Il va juste falloir les réactualiser avec les personnes qui ont des respirateurs” détaille le maire. “Chaque conseiller s'occupe d'un secteur et se charge de recenser chaque personne qui pourrait se retrouver en difficulté”.

Les éleveurs inquiets

Dans cette commune rurale située à une dizaine de kilomètres de l’Aigle, le maire est surtout sollicité par les agriculteurs. “Surtout dans les élevages de poulets et de dindes. Pour eux, la vraie difficulté, c'est le chauffage électrique et surtout la distribution alimentaire qui se fait par l'électrique” détaille François Carbonell. C’est aussi ce type de situation très locale qu’il doit faire remonter à la Préfecture de l’Orne. “On est en prise directe pour avancer sur ces dossiers-là. Pour l’instant nous n’avons pas encore de réunion prévue en Préfecture. Mais ça devrait se faire rapidement” espère le maire de Vitrai-sous-l'Aigle, également président des maires ruraux de l’Orne. Pour l’heure, pas encore de date fixée contrairement au département voisin du Calvados, où une réunion d’information est prévue mardi prochain entre les représentants des maires et les services de la Préfecture.

En cas de coupure de courant, un signal EcoWatt rouge sera émis trois jours à l'avance. La liste des départements concernés sera ensuite publiée puis la veille à 17 h, il sera possible de savoir précisément qui est concerné par les coupures en renseignant son adresse sur le site internet d'Enedis et de RTE, qui gèrent le réseau français de transport et de distribution de l'électricité.