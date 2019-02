Risque de "crise sanitaire" à la prison de Fresnes suite à un cas de tuberculose

Fresnes, France

Ce détenu était incarcéré depuis le 9 juillet dans un quartier spécifique où sont traités les pathologies psychiatriques (le QSA). Il est actuellement à l’hôpital pour être soigné. Les détenus qui l'ont côtoyé et le personnel médical ont été dépistés mais les agents pénitentiaires eux n'ont toujours pas été diagnostiqués, ce que dénonce Cédric Boyer, secrétaire locale du syndicat Force Ouvrière. "Nous, on se pose des questions : pourquoi on s'active pour la population pénale, pourquoi le service médical s'active pour son personnel et pourquoi l'administration, en lien avec la médecine de prévention, attend de mettre en place le protocole de dépistage pour l'ensemble des personnels qui sont signalés ? Soit, c'est un oubli, soit une carence ou simplement du mépris vis-à-vis des personnels de surveillance. La tuberculose est une maladie contagieuse et aujourd'hui on a un risque de crise sanitaire avec une propagation de la tuberculose au sein du centre pénitentiaire de Fresnes que l'administration de tente de minimiser".

Le port du masque préconisé pour un surveillant

De son côté, l'administration pénitentiaire explique qu'elle s'est "immédiatement emparée du sujet". Elle a "organisé le recensement des personnels le 15 janvier dernier". Une liste de 41 surveillants a été envoyé au médecin de prévention sauf qu'un mois plus tard, "le directeur de la prison apprend que seuls 4 agents ont été convoqués". En d'autre terme, le médecin n'a pas été très réactif et selon les informations de France Bleu Paris,l'Agence Régionale de Santé a été sollicité à plusieurs reprises à ce sujet, des demandes répétées, qui, pour l'instant, n'ont pas abouties. Selon Cédric Boyer, "Il y a de réelles préoccupations, des gens qui sont angoissés parce que rien n'a été fait. On a un collègue qui a vu la médecine de prévention. Elle lui a préconisé le port du masque ! Donc imaginez-vous un agent qui vient travailler avec un masque en détention, ça peut quand même poser des problèmes". Le syndicat Force Ouvrière (majoritaire à Fresnes) exige désormais le dépistage de tout le personnel de Fresnes. Un dépistage généralisé qui pourrait concerner plus de 900 agents, tout grades et tout corps confondus.