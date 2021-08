Possibilité de rave-party ou de teknival dans le Cher : la préfecture prend un arrêté d'interdiction

Une nouvelle fois la préfecture du Cher publie sur son site un arrêté pour interdire l'organisation d'une rave-party ou d'un techknival dans les jours qui viennent dans le département. "Selon les éléments d’information recueillis, un ou plusieurs rassemblements festifs à caractère musical pouvant regrouper plusieurs centaines de participants sont susceptibles de se dérouler entre le jeudi 12 août 2021 et le lundi 16 août 2021 inclus dans le département du Cher" écrit la préfecture. En conséquence, la tenue des rassemblements festifs à caractère musical, autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l’ensemble du département du Cher, entre ce jeudi 12 août 2021,18 heures et le lundi 16 août 2021 inclus à 8 heures.

Un autre arrêté interdit la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes de PTAC et des véhicules utilitaires sur l’ensemble des réseaux routiers (réseau routier national et secondaire) du département du Cher "pour les véhicules transportant du matériel susceptible d’être utilisé pour une manifestation non autorisée notamment sonorisation, sound system, amplificateurs, groupes électrogènes d’une puissance supérieure à 10 KVA et de poids supérieur à 100 kg, et cela à compter du jeudi 12 août 2021 à 18 heures jusqu’au lundi 16 août 2021 inclus à 8 heures". Les contrevenants s'exposent à une saisie de leur matériel.