Pollens : le risque allergique au plus haut dans six départements du Grand-Est

Le risque d'allergie aux pollens est au plus haut niveau, soit "élevé", dans six départements du Grand-Est, indique le Réseau national de surveillance aérobiologique, dans son dernier bulletin publié vendredi. La Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, les Vosges et le Haut-Rhin sont concernés. Dans le reste du pays, le niveau est "moyen". Ce sont les pollens de noisetier qui sont en cause.

Ce risque d'allergies élevé s'explique par ce "début d'année 2023 très doux" qui "a favorisé la floraison des arbres, avec notamment les premiers pollens de noisetier". Autour de la méditerrannée, les pollens de Cupressacées-Taxacées et de frênes, très allergisants, "sont en augmentation".

Cependant le RNSA précise que les "concentrations de pollens dans l'air seront en baisse sous les averses de pluie/neige qui seront plus nombreuses à partir de dimanche". Le Réseau national de surveillance aérobiologique appelle toutefois à la vigilance en raison du vent qui "favorisera la dispersion des pollens dans l'air et aggravera les symptômes comme les conjonctivites".