Risque incendies : Allauch et Plan-de-Cuques renoncent aux feux d'artifices du 14 juillet

En raison du risque incendie, les maires d'Allauch et de Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône) annoncent ce vendredi qu'ils renoncent aux feux d'artifice prévus sur leurs communes la semaine prochaine, le 13 juillet pour Plan-de-Cuques et le 14 juillet pour Allauch. Ces feux d’artifice sont reportés aux festivités de Noël 2022.

Lionel De Cala, maire d’Allauch, et Laurent Simon, maire de Plan-de-Cuques, prennent la décision de reporter ces feux d’artifice en raison des risques particulièrement élevés d’incendie et de l’impossibilité pour les pompiers d’assurer la sécurité de ces événements "tant leur mobilisation est importante par ailleurs depuis le début de cette période estivale à haut risque", précisent les élus dans un communiqué commun. Chaque jour, les pompiers du centre de secours d’Allauch/Plan-de-Cuques sont mobilisés pour participer préventivement au maillage du territoire, avec 44 véhicules de secours-incendie et 480 hommes du SDIS 13, afin de détecter et d’intervenir le plus rapidement possible les départs de feux dans l’ensemble des Bouches-du-Rhône.

"C'est une décision difficile (...) mais il n'aurait pas été responsable de tirer ces feux d'artifice"- Lionel de Cala, maire d'Allauch

"C'est une décision difficile", précise le maire d'Allauch à France Bleu Provence, mais "nous avons une période de sécheresse qui arrive avec plus d'un mois d'avance et les effectifs de pompiers sont sur la brêche. Il n'aurait pas été responsable de tirer ces feux d'artifice. A Allauch nous avons un site formidable mais qui est en lien direct avec nos collines (...) on aurait courru un risque trop important". Lionel de Cala estime même qu'à l'avenir, les "feux d'artifice ne pourront être tirés que par les communes du littoral, avec un risque plus limité".

"Les feux d'artifice ne pourront à mo navis être tirés à l'avenir que par les communes du littoral" - Lionel de Cala Copier

Les deux élus prennent cette décision alors que la période de sécheresse est toujours aussi intense et que les départs de feux se multiplient ces derniers jours dans les Bouches-du-Rhône.

Les festivités du 14 juillet sont quand même maintenues :

le mercredi 13 juillet à Plan-de-Cuques avec une grande soirée dansante sur l’esplanade La Perouse (concert AdLive à 21h, puis DJ Marco Léna avec robots Led et distribution de cadeaux).

le jeudi 14 juillet à Allauch avec un grand marché nocturne, dès 18h, et avec le traditionnel bal populaire, à 21h30, au cœur du village.

De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône rappelle que depuis le 21 juin les usages de pétards et feux d'artifice ou fusées de détresse sont interdits pour les non-professionnels. Les spectacles pyrotechniques comme ceux du 14 juillet et réalisés par des professionnels sont soumis à des autorisations préfectorales. Le maintien ou non des spectacles pyrotechniques est sous la responsabilité des maire, dans le cadre de leurs pouvoirs de police.