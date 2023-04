Risque incendie : l'ONF crée des pares-feux en forêt domaniale d'Orléans

Alors qu' un immense incendie a déjà ravagé 950 hectares dans les Pyrénées-Orientales à la mi-avril, les agents de l'Office national des forêts dans le Loiret se préparent à de futurs feux. La forêt domaniale d'Orléans, la plus grande de France, est particulièrement surveillée. Les hectares de résineux, sur des sols argileux, couplés à une sécheresse préoccupante, créent "un cocktail explosif", selon Thomas Wrobel, responsable de l'unité territoriale Orléans pour l'Office national des forêts. L'ONF a lancé depuis plusieurs semaines la création de pares-feux en forêt domaniale d'Orléans, pour éviter la propagation de futurs incendies.

L'objectif est d'éviter la propagation du feu

Dans plusieurs secteurs stratégiques de la forêt, des grandes allées coupent la végétation. Des arbres sont abattus pour agrandir des allées vertes. De part et d'autre des chemins, des troncs d'arbres s'entassent par dizaines. "L'objectif c'est d'éviter la propagation du feu", explique Thomas Wrobel. "Quand un incendie démarre, vous avez des sautes de feu, des brindilles ou des écorces enflammées vont s'envoler et contaminer les arbres voisins, l'idée est donc d'empêcher cette contamination", précise-t-il. Ces allées agrandies permettent aussi de faciliter l'accès des pompiers en cas d'incendie.

L'ONF a déjà construit des pares-feux de ce type sur plusieurs dizaines de kilomètres mais c'est "une véritable course contre la montre" avant cet été. "Qui peut le plus, peut le moins, on essaie de se préparer au plus vite et au mieux", confie le responsable de l'unité territoriale Orléans. L'enjeu, à long terme, est d'entretenir régulièrement ces pares-feux pour éviter que la végétation ne repousse."

Pour la première fois, les pompiers pourront se servir d'un point de pompage en pleine forêt, en cas d'incendie. © Radio France - Lise Roos-Weil

"On est vraiment en face d'un risque d'incendie montant et qui monte vite

Les agents de l'ONF innovent aussi cette année : ils ont créé un point de pompage, une "cuvette agrandie" et remplie d'eau, que les pompiers pourront utiliser en cas d'incendie. "On est vraiment en face d'un risque d'incendie montant et qui monte vite, s'inquiète Thomas Wrobel, c'est un problème complexe qu'on apprend à gérer."