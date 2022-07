Risque incendie : les forêts de Touraine sous haute surveillance

La préfecture d'Indre-et-Loire a relevé le niveau du risque incendie à "très sévère", soit le maximum. Outre les autorités et les pompiers, les propriétaires forestiers privés gardent en permanence un oeil sur les forêts, pour détecter le moindre départ de feu.

Les images de désolation arrivant de Gironde, où des milliers d'hectares de forêt sont détruits par le feu, incitent à la vigilance jusqu'en Touraine. Car avec le réchauffement climatique et les sécheresses répétées, le risque incendie grandit chaque année. Ce 13 juillet, la préfecture d'Indre-et-Loire a fait passer ce danger au niveau 3 sur 3, sur fond d'épisode caniculaire.

"Jusqu'à présent, et je touche du bois, l'Indre-et-Loire a été relativement épargnée par les très grands feux de forêt" note Antoine de Roffignac, exploitant forestier dans le Lochois et président du syndicat de forestiers privés Fransylva Touraine. "Mais on voit la multiplication de départs d'incendies. Incontestablement, il y a une remontée du sud vers le nord de ce risque des incendies de forêt."

Les propriétaires forestiers qui habitent sur place peuvent faire des rondes

Lors d'épisodes de sécheresse et de canicule, Antoine de Roffignac se dit "particulièrement vigilant, ne serait-ce que visuellement, pour voir s'il n'y a pas des fumées ou des départs d'incendie en-dehors de la forêt qui risqueraient se propager." Selon lui, 90 % des feux de forêt ont une origine externe aux bois. Feux de récolte, mégot jeté au bord des routes, barbecues à moins de 200 mètres de la lisière... c'est toute une chaîne de surveillance qui se met en place pour prévenir ces risques. "Les propriétaires forestiers qui habitent sur place peuvent faire des rondes et quand on n'habite pas sur place, il faut se reposer sur un réseau de voisins, de municipalités, d'amis qui jouent ce rôle de surveillance."

Antoine de Roffignac insiste, "la meilleure prévention, la meilleure protection, c'est se conformer, par exemple, aux prescriptions qu'un arrêté préfectoral a édictées l'année dernière." Cet arrêté, réactivé cette année, interdit notamment toute activité forestière avec des moteurs thermiques " quand le risque incendie est très sévère."

Trouver l'équilibre entre résineux et feuillus pour rendre la forêt moins vulnérable

Les forêts de Touraine sont composées aux trois quarts de feuillus, un avantage dans les circonstances actuelles car ils plus résistants aux incendies que les résineux, qui composent le quart restant. Sur le long terme, un mélange des arbres sur chaque parcelle pourrait aider à lutter contre les incendies. C'est un des conseils de Fransylva. "Eviter de boiser ou de reboiser des parcelles de résineux purs, au profit d'un mélange de résineux et de feuillus, c'est une bonne pratique sylvicole" indique Antoine de Roffignac. "C'est aussi une façon de limiter la propagation d'incendies lorsqu'ils sont déclarés."