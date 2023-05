Risque incendie "très sévère" dans les Pyrénées-Orientales: des renforts exceptionnels déjà en place

"Cela fait vingt ans que je suis pompier dans les Pyrénées-Orientales et c'est la première fois que je constate un niveau d'alerte aussi élevé au printemps" précise le lieutenant-colonel Guillaume Brunet du Sdis 66. Une situation de risque incendies exceptionnellement précoce qui mobilise déjà d'importants moyens de surveillance et d'intervention et fait craindre un été surchargé pour les pompiers catalans.

Une centaine de pompiers sont venus en renfort des départements voisins ainsi qu'un hélicoptère lourd bombardier d'eau qui stationnera dans notre département jusqu'à la fin de l'alerte.