Risque incendie : trois massifs interdits d'accès en Vaucluse

Les accès et la circulation sont totalement interdits pour la journée de mardi 25 juillet dans trois massifs du Vaucluse. La préfecture a pris un arrêté pour fermer celui de la Vallée du Rhône, du petit Luberon et des Monts de Vaucluse en raison du risque incendie. Le Vaucluse est en vigilance orange à cause des conditions météorologies propices au départ de feu. Il y a quelques exceptions précise la préfecture : "sauf dans les sites dérogatoires, pour les groupes accompagnés par un professionnel et pour la réalisation de travaux seulement autorisés le matin de 5h00 à 13h00 avec des prescriptions de sécurité renforcées."

Les Bouches-du-Rhône en rouge

Météo France a placé pour la première fois un département, les Bouches-du-Rhône, en vigilance rouge aux feux de forêts pour la journée du mardi 25 juillet. C'est le plus haut niveau d'alerte. Les massifs de la Montagnette et des Alpilles sont fermées pour la journée.