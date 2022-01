Risques d'effondrement rue de Bourgogne à Orléans : les interdictions d'aller et venir sont maintenues

Six jours après le risque d'effondrement dans la partie haute de la rue de Bourgogne à Orléans, et l'évacuation des habitants résidant aux n°17-19-21, des barrières de sécurité interdisent toujours les accès autour de ces petits immeubles d'habitations. La circulation est coupée et le stationnement est impossible dans le secteur. Cela oblige les automobilistes à faire tout un détour et c'est assez compliqué car ils doivent emprunter de petites rues adjacentes qui sont en sens unique. Les riverains vont devoir prendre leur mal en patience, au vu des résultats des premières expertises.

Des travaux prévus pour 3 mois

La situation n'est pas prête de s'améliorer, explique Romain Roy, l'adjoint au maire chargé du quartier Bourgogne. "Ce lieu n'était pas détecté comme fragile au vu des cartographies de la ville, ce n'est pas un point sur lequel nous avions des alertes, mais aujourd'hui vu la situation et les études que nous avons, nous sommes au minimum sur trois mois de rupture de la rue et de sécurisation du site" précise l'élu.

Ce weekend la situation s'est en revanche aggravée, selon Romain Roy, qui se montre pessimiste quant à la suite des évènements : "La route s'est affaissée et la chaussée éventrée. Ce qui nous conforte quand même dans le périmètre de sécurité qu'on a imposé est maintenu. Et l'arrêté de pénétration, aussi. Le bâtiment pourrait s'effondrer sur lui même ou sur la chaussée. On est à mon avis sur un bâtiment qui va sûrement finir par être démoli parce que les fondations ne sont plus du tout soutenues."

Les façades des immeubles qui menacent de s'effondrer - Lydie Lahaix

La mairie indique que les expertises confiées au Cerema (le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) et au bureau Veritas ont confirmé le risque d’effondrement lié à l’état général des bâtiments. En conséquence, l'interdiction d'y entrer est maintenue pour une période de trois mois. Il s'agit d'immeubles qui n'étaient ni vétustes ni insalubres, l'un des trois avait même été rénové dernièrement.

Une cavité s'est formée suite à des ruissellements

L'origine du phénomène serait "une cavité qui s'est formée probablement due à des ruissellements, peut-être liés à un problème d'évacuation, ou un mauvais branchement ou de mauvais travaux" explique Romain Roy "cela aurait emmené de la matière sous les fondations qui du coup n'ont plus de soutenance et cela fragilise les façades des n°19 et 21 de la rue de Bourgogne" précise l'élu qui dit craindre "un risque d'effet domino" au n°17 et à un autre immeuble à l'angle de la rue des 4 Fils Aymon. Une fois posées ces premières conclusions, le travail d'expertise et d'investigation se poursuit, "l'idée est de consolider le diagnostic avant d'envisager de trouer la rue ou de raser les bâtiments".

Le haut de la rue de Bourgogne à Orléans, inaccessible depuis presque une semaine - Lydie Lahaix

Entre incompréhension et colère

Sur place, des riverains rencontrés, expliquent qu'ils sont gênés par le bouclage de la zone, surtout pour des problèmes de stationnement. Alors que les commerçants du haut de cette rue de Bourgogne s'inquiètent pour leur activité. La gérante du bar-tabac Le Drop et l'épicier juste en face, constatent en quelques jours un vrai manque à gagner car "seuls les habitués continuent de venir, il n'y a plus la clientèle de passage".

Pour calmer la colère, Luc Nantier l'adjoint au maire chargé du commerce, est passé les voir vendredi dernier. "La volonté de tous est d'avoir une vie normale, déjà qu'on est embêté avec le covid" lance l'élu, "nous ne faisons pas cela de gaité de coeur mais nous avons des techniciens qui préconisent des solutions. L'objectif c'est de se dire que dès que l'on pourra remettre du flux de circulation, dans le respect des règles de sécurité, on le fera".

Panneau de signalisation dans la rue aux Loups interdite d'accès - Lydie Lahaix

La mairie d'Orléans a distribué ce week-end aux riverains, un communiqué d'information pour préciser le plan d'accès et de circulation du quartier. Le maire Serge Grouard doit rencontrer, ce lundi après-midi les propriétaires des immeubles qui menacent de s'effondrer, avec les occupants qui ont été évacués et relogés mais qui jusqu'à présent, n'ont pas pu récupérer leurs affaires.