Risques de noyades en Moselle : "la baignade est interdite partout où elle n'est pas surveillée"

"Depuis le mois de mai, on déplore déjà cinq noyades sur la région Lorraine." Commandant de la brigade fluviale de gendarmerie de Metz, l'adjudant Christian Pacho sait que la moindre remontée des températures peut suffire à inciter les plus téméraire à se jeter à l'eau, dans la Moselle ou ailleurs, et à augmenter le risque d'accidents et de noyades. "On trouve des jeunes qui se rapprochent des points d'eau, qui saute dans les rivières depuis les ponts et les passerelles" alors pourtant que "la baignade est interdite partout où elle n'est pas surveillée" rappelle le gendarme dont le champ d'action couvre l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau de la région Grand-Est.

Les risques ? Ils sont légions... Noyade, blessures graves en touchant des pierres ou des objets au fond de l'eau, hydrocution, infection bactériologique... Selon l’enquête Noyades réalisée par Santé publique France en 2018, plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu chaque année dans des cours d’eau ou sur des plans d’eau et celles-ci représentent 40% des noyades mortelles. Des chiffres constants "malgré la prévention que l'on diffuse" constate Christian Pacho.

Les téméraires qui seraient pris sur le fait encourent une amende, même si les gendarmes de la brigade fluviale préférèrent prévenir, surtout en début de saison. De toute façon, il de contraventions de premières classe, "cela n'a donc pas de grands effets." Pourtant, la peur du gendarme existe toujours, même sur l'eau, surtout lorsqu'il s'agit de mineurs que les hommes en bleus ramènent à leurs parents "et la bonne leçon qui vient derrière."

