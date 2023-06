Risques incendies : les pompiers en démonstration à Pont-à-Mousson pour sensibiliser le grand public

Les pompiers ont sorti le grand jeu ce samedi 24 juin à Pont-à-Mousson : grande échelle sur la place Duroc, démonstration de lances incendie et défilées en tenue et casques sur la tête. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la journée nationale des sapeurs pompiers (JNSP), dans un contexte de sécheresse et de fortes chaleurs, propices aux incendies de forêt.

ⓘ Publicité

Sensibiliser la population

"Neuf feux sur dix sont d'origines humaines", rappelle le colonel hors-classe Ivan Paturel, qui vient de prendre officiellement ses fonctions de directeur du SDIS 54, cela passe par toutes sources de chaleur qui n'est pas au bon endroit au bon moment."

L'exemple le plus courant est le mégot de cigarette qui atterrit dans la végétation après avoir été jeté par la fenêtre de la voiture. Mais Ivan Paturel met en garde sur d'autres situations : "Vous avez l'enfant qui joue avec une boite d'allumettes, sans que ses parents n'y prêtent suffisamment d'importance. C'est aussi le barbecue, ou alors se promener avec des motos ou des quads lorsque la météo ne s'y prête pas." Des véhicules motorisés qui peuvent provoquer un incendie à cause d'étincelles.

Mieux former les effectifs aux risques de feux de forêt

Les défilés de pompiers ont aussi pu mettre en lumière les effectifs formés spécifiquement aux risques de feux de forêt. Le SDIS 54 en compte aujourd'hui 230, mais ambitionne de monter à 400 d'ici trois ans. Ces pompiers seront dépêchés en priorité sur les feux de forêts, qui risquent d'être de plus en plus fréquents en Meurthe-et-Moselle.

"Avec le réchauffement climatique, l'importance du risque augmente", constate le colonel hors-classe, nous sommes particulièrement vigilants car la météo est défavorable, avec les chaleurs que nous vivons depuis plusieurs semaines." Les pompiers du département sont en lien constant avec les services météos pour dispatcher au mieux les hommes en fonction des risques sur le terrain. Le début des moissons la semaine prochaine sera également particulièrement scruté par les pompiers, car le feu de chaume est l'un des principaux facteurs de départ de feu en Meurthe-et-Moselle.