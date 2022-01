Île de Ré : bataille juridique pour une zone constructible à Rivedoux-Plage

La zone des Goguettes, au nord de Rivedoux-Plage, représente un tiers de la zone urbaine du village. Or, ces 42 hectares sont devenus non constructibles en 2019, suite au nouveau plan local d'urbanisme de l'île de Ré. Jeudi 20 janvier, le recours en justice de la mairie de Rivedoux a été retoqué.

C'est une première défaite judiciaire pour la municipalité de Rivedoux-Plage. Le tribunal administratif de Poitiers a donné raison au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de l'île de Ré, privant le village de presque un tiers de sa surface constructible.

Pour le président de la communauté de communes, Lionnel Quillet, c'est une victoire politique contre "un maire bétonneur". Pour la mairie de Rivedoux, c'est une injustice et une décision juridique "très contestable". Une bataille d'urbanisme qui prend en réalité racine il y a plus de 20 ans.

42 hectares en pause

Depuis 2019, les 42 hectares de la zone nord de Rivedoux-Plage, dans le secteur des Goguettes, sont passés en zone "UD", soit inconstructibles. Dans cette zone urbaine discontinue du bourg de Rivedoux, selon le nouveau PLUi de l'île de Ré, seuls les chantiers d'extensions de maisons déjà existantes sont possibles.

Marc Chaigne, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Rivedoux-Plage, défend les projets de construction sur la zone et regrette la décision du tribunal. "Nous ne remettons pas en question l'ensemble du PLUi. Nous souhaitons simplement repasser en zone UC, constructible" explique-t-il.

Marc Chaigne, adjoint à l'urbanisme de Rivedoux-Plage, travaille depuis 2015 sur cette zone. Il propose une urbanisation "maîtrisée" et respectueuse de la zone boisée.. © Radio France - Sophie PODEVIN

Pour le maire de Rivedoux-Plage, Patrice Raffarin, c'est également une décision inacceptable.

Cette zone concerne 42 hectares, c'est-à-dire 30 % de notre zone urbanisée. Bien entendu, on n'est pas du tout d'accord sur cet argument de discontinuité. Patrice Raffarin, maire de Rivedoux-Plage.

Il ajoute : "Il y a un sentiment d'injustice et une forte attente des habitants"

La zone concernée devait accueillir une quarantaine de nouvelles maisons, ainsi que des logements sociaux. Une urbanisation "fortement maîtrisée" selon les deux élus locaux, qui annoncent vouloir préserver la zone boisée du quartier.

Des terrains "gelés" depuis plus de 20 ans

Mais la mairie n'est pas la seule à avoir déposé un recours en justice pour changer le statut de cette zone du nord de la commune. Alain Lachaumette et une quarantaine d'autres habitants, constitués en association, ont fait la même démarche. Pour cet habitant, propriétaire de plusieurs terrains, achetés "constructibles" dans cette zone, l'attente remonte aux années 2000. À l'époque, la préfecture a annoncé vouloir réduire la constructibilité de l'île de Ré.

"Rivedoux a choisi de simplement geler ces terrains pendant deux ans" se souvient Alain Lachaumette. "Puis ça a été reconduit. Ensuite, il y a eu la tempête en 2010... On est resté patient ! Et aujourd'hui, on se retrouve avec des terrains non-constructibles".

Le quartier des Goguettes, au nord de Rivedoux-Plage, donnant sur la mer. © Radio France - Sophie PODEVIN

La mairie et l'association de riverains ont d'ores et déjà annoncé faire appel de la décision du tribunal, repoussant le dénouement de l'affaire à plusieurs mois.