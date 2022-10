PHOTOS - Des riverains vent debout contre l'installation d'une école provisoire dans un square à Saint-Brès

Une quarantaine d'habitants de Saint-Brès, à l'est de Montpellier, sont vent debout contre le projet de création d'un groupe scolaire temporaire dans leur commune. La raison de leur colère ? L'emplacement choisi par la mairie : un square. Et pas n'importe lequel, celui à côté du lotissement des Garennes. Autrement dit, à côté de chez eux.

Une école provisoire

L'école actuelle de la commune doit être détruite puis reconstruite pour être agrandie. En attendant, il faut installer des algécos pour accueillir les élèves. À la base, ça devait se faire sur le site de Valdeyron Matériaux sur la ZAC Cantausselle à Saint-Brès.

Sauf que finalement ce n'est pas possible. La mairie explique qu'il y a des travaux menés par la métropole et que ce site ne ne permettait pas de tenir le calendrier fixé. L'objectif est d'accueillir les enfants pour la rentrée de septembre 2023. Le groupe scolaire temporaire doit durer un an et deux mois.

"On a besoin de garder toute cette zone verte aux alentours de nos habitations" — Ambre Daudet, habitant de la rue des Garennes

Les habitants du lotissement des Garennes n'ont pas envie de perdre ce coin de verdure. Ambre Daudet, une riveraine, se promène sur le chemin du square ou les préfabriqués doivent être installés. "Là, on est en train de marcher devant des arbres qui sont immenses, des magnifiques pins. C'est très arboré. Tout le monde se promène ici. Les randonneurs, ceux qui promènent leurs chiens, les enfants qui jouent. Tout va être rasé. On a besoin de garder toute cette zone verte aux alentours de nos habitations."

Les riverains ont exprimé leur colère lors de la réunion publique organisée pour présenter le projet. © Radio France - Morgane Guiomard

Le maire de Saint-Brès, Laurent Jaoul, se veut rassurant. Il promet que le site ne sera pas dénaturé. "Il y a quelques arbres effectivement qui peuvent gêner l'implantation des algécos. Mais chaque arbre qui sera enlevé sera replanté. Je souhaite conserver le terrain naturel. Il est hors de question qu'on y mette du béton. Le sol restera naturel."

Un problème de stationnement

La mairie prévoit de créer des places de parking au niveau de l'avenue des Sophoras et au bout de la rue de la Joncasse. Carlos Cantos habite dans cette rue. Il craint que ce soit compliqué pour la circulation quand tous les parents vont venir déposer et récupérer leurs enfants. "Imaginez le nombre de voitures qu'on va avoir dans les petites rues. Comment on va faire ? On va perdre notre tranquillité."

Ce problème de voitures ne sera que temporaire répond Laurent Jaoul, le maire de Saint-Brès : "il y a toujours des difficultés pour se garer devant une école. Mais c'est un problème qui dure dix minutes le matin et dix minutes le soir. Qu'importe l'endroit où vous allez placer un groupe scolaire, vous serez confronté à ce problème. Et puis, nous avons prévu des parkings pour accueillir les parents d'élèves."

"Il est hors de question qu'on y mette du béton. Le sol restera naturel"—Laurent Jaoul, maire de Saint-Brès

Les préfabriqués vont être installés au bord de maisons. La seule séparation entre les habitations et l'école provisoire sera un grillage. Comme celle de Julien, qui y habite depuis 12 ans.

Au delà des nuisances sonores qu'il craint de subir quelques temps. Il a peur qu'un projet pérenne y soit prévu après le groupe scolaire provisoire. "On va dénaturer tout un espace provisoirement pour deux ans. Je n'y crois pas parce qu'il va falloir créer des assainissements. Il n'y a pas d'égouts, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et je suppose qu'une fois le terrain viabilisé, ils en profiteront pour faire de la vente tout simplement. Soit le revendre à un promoteur ou en faire des pavillons."

Le seul projet prévu pour le moment sur ce terrain, c'est le groupe scolaire provisoire assure le maire de Saint-Brès Laurent Jaoul. Mais il ne peut rien promettre pour ses successeurs. "On arrivera en fin de mandat avec des élections municipales qui se profileront. Je ne sais pas ce que décideront ceux qui seront élus en 2026. Depuis que je suis maire, je suis régulièrement sollicité par des investisseurs, des promoteurs. Mais jusqu'à ce jour, on a décidé de ne pas toucher à ce terrain. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet en dehors de celui du groupe scolaire__."

Le permis de construire va être déposé avant le mois de décembre. Les riverains veulent saisir le tribunal administratif au moment ou ce sera fait.

Les algécos seront installés au niveau du chemin du square. © Radio France - Morgane Guiomard

