Rives du Cher à Tours : "dans les quartiers prioritaires, il y a une solidarité qu'il n'y a pas ailleurs"

Depuis quelques nuits maintenant, la métropole de Tours semble avoir retrouvé un calme relatif. Rien à voir en tout cas avec la nuit de jeudi à vendredi dernier, où les violences urbaines ont été les plus fortes dans le département.

ⓘ Publicité

Une chaîne humaine pour protéger les commerces

Comme dans le quartier des Rives du Cher à Tours. Cette fameuse nuit, le bar-tabac a été fracturé avant d'être défendu par les habitants et les autres commerçants présents. Une solidarité qui a ensuite duré comme cela quelques jours, et qui touche beaucoup la pharmacienne du quartier, Laetitia Pezard. "Quand le bar-tabac a été fracturé, il y a des protections, une alarme et surtout de la fumée qui s'est mis en place. Les casseurs sont ressortis puisqu'ils n'y voyaient plus rien. Les habitants du quartier sont donc descendus pour faire une chaîne humaine toute la nuit, pour protéger ce commerce et les nôtres également. La nuit d'après, on a dormi dans nos voitures. D'ailleurs, il n'y avait pas que les commerçants, Il y avait aussi l'association de quartier des Rives du Cher. Des habitants qui passaient régulièrement dans leur voiture pour vérifier que tout allait bien".

"Il y a une solidarité, une entraide, qu'il n'y a pas ailleurs"

La pharmacienne veut d'ailleurs passer un message. "C'est ce que j'aimerais qu'on retienne parce qu'on a beau être dans un quartier prioritaire, et je pense que ça existe surtout dans les quartiers prioritaires, il y a une solidarité, une entraide, qu'il n'y a pas ailleurs. Oui, ça touche énormément et on se sent soutenu. C'est vrai qu'on essaie de donner une bonne image au quartier. Et quand on voit la réputation que peut se faire un quartier pour une vingtaine de casseurs, c'est dommage parce que ce n'est pas exactement la vérité".