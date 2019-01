Rivesaltes devrait accueillir la deuxième prison des Pyrénées-Orientales

Rivesaltes, France

Où construire le nouveau centre pénitentiaire de 500 places promis par le gouvernement ? Après avoir étudié différents sites, la Communauté Urbaine Perpignan-Méditerranée Métropole (PMM) a fait son choix : elle propose à l’Etat de lui mettre à disposition un grand terrain sur la commune de Rivesaltes, au lieu-dit « Mas de la Garrigue » (au nord du grand rond-point du cadran solaire).

Cet immense terrain en friche est coincé entre l'autoroute A9 et la D900. Il présente l’avantage d’être à l’écart de toute habitation. Aucun risque d'être confronté à une levée de bouclier de la part d'habitants mécontents...

Autre atout : le site est déjà partiellement aménagé, les voies d'accès et les réseaux sont installés. Et pour cause : c'est dans ce secteur que le géant suédois Ikéa envisageait de s'implanter il y a quelques années, avant de faire machine arrière.

Le site présente aussi l'avantage d'être très accessible, à deux pas de la sortie d'autoroute et de l'aéroport, à 15 minutes du palais de justice. Et à proximité immédiate de plusieurs hôtels susceptibles d'accueillir les familles de détenus...

Les services de l'Etat et du Ministère de la justice se sont déplacés sur les lieux il y a quelques jours. Et ils auraient été séduits, si l'on en croit le président de l'agglomération de Perpignan Jean-Marc Pujol dans son blog. L'état se laisse maintenant quelques mois de réflexion, et devrait donner sa réponse au mois de mai prochain.

S'il voit le jour, ce projet permettrait la création de 200 emplois directs, et entre 100 et 200 emplois induits (services médicaux, restauration, etc).