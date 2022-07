Brive-Festival : à 22 ans, Rivo ouvre les festivités, une Corrèze-touch pour les amateurs d'électro

Il n'avait que quatre ans lors de la création du Brive-Festival. Ce jeudi, il ouvre les festivités. "Je fais les choses un peu à l'envers, mais finalement je me retrouve là où j'ai toujours voulu être." Après une tournée en 2018 au Japon, en Malaisie ou encore aux Philippines, le DJ corrézien rentre à la maison. "Ça fait beaucoup d'émotions, ma famille sera là avec mon père qui ne m'a jamais vu encore sur scène. C'est un peu de stress bien sûr parce que c'est chez moi, mais sans stress il n'y a pas d'engouement."

A la base je faisais du foot.

Entre pop-électro et tech-house, Rivo, c'est l'histoire d'un autodidacte, tombé dans la marmite électronique à 15 ans, par hasard. "A la base, je faisais du foot, puis je me suis blessé, et j'ai commencé à trainer sur YouTube un jour. C'est là que je suis tombé sur un live de David Guetta", se souvient l'artiste, la bouche en cœur.

Amateur plutôt de rap jusqu'alors, le jeune adolescent de l'époque s'essaye au genre électro "au pif", dans sa chambre. Muni d'un logiciel basique, Deniz Bizarra Simsek, de son vrai nom, se transforme alors petit à petit en Rivo. "Je voulais juste un nom en quatre lettres. J'ai vu la plaque rue de Rivoli, j'ai enlevé le "li" je trouvais que ça rendait bien", ponctue-t-il d'un ton léger.

" J'ai fait les choses un peu à l'envers, mais je me retrouve là où j'ai toujours voulu être", raconte le DJ Corrézien de 22 ans. © Radio France - Salomé Pineda

Comme dans un film

S'en suit alors une ascension inattendue digne d'un biopic Hollywoodien. "Il n'a même jamais fait de solfège ou jouer d'un instrument de sa vie!", s'étonne encore son manager Malik Eddibi depuis un an. "Dans ma chambre, je jouais à un jeu débile", renchérit le DJ. "J'essayais d'atteindre la poubelle avec une boule de papier et je me disais que si ça rentrait, un jour je ferai le Brive Festival." Bien qu'il confie avoir raté son panier, celui qui vient de signer chez la célèbre maison de disque Wagram a su donner tort à ses superstitions.

De la french-touch à la Corrèze-touch

Élu "DJ résident" du festival, le jeune artiste au regard couleur ébène ne quittera pas la scène des quatre jours. "C'est un artiste auquel on croit beaucoup", affirme Stéphane Canarias, directeur du festival. "Une scène lui est entièrement dédiée pour animer tous les inter-concerts." T-shirt blancs et baskets assorties, sa sobriété vestimentaire ne l'empêchera pas d'envouter le public. "La scène est très proche du public, donc on peut vraiment communiquer avec lui, ressentir la chaleur, voir les sourires." Au programme, des morceaux en exclusivité, "et quelques micro-siestes pour tenir le coup!"