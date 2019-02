VIDÉO - Point noir mobilité : quand France Bleu prend la RN 147, la route Poitiers-Limoges

Les reporters de France Bleu ont testé la RN147 entre Poitiers et Limoges ce jeudi à l'occasion de la journée spéciale "points noirs de la mobilité". Un trajet de 136 km qu'ils ont bouclé en 2h25. Cette route nationale est chaque jour empruntée par 18.000 personnes.

Poitiers, France

France Bleu Poitou et France Bleu Limousin unissent leurs forces ce jeudi matin afin de faire avancer le débat sur le serpent de mer de la route Poitiers-Limoges. Nos reporters ont pris le volant pour rallier Poitiers à Limoges , ils sont partis à 7h25 de Poitiers. L'arrivée était prévue dans les locaux de France Bleu Limousin autour de 9h30... Ils sont finalement arrivés à 9h51.

Tout au long du chemin, ils ont relevé plusieurs points noirs. Tout d'abord pour le ravitaillement, la seule station-service disponible était celle de Mignaloux-Beauvoir dans le sens de Poitiers à Limoges. Une situation qui oblige les automobilistes à prendre leurs précautions.

Sur la suite du trajet, les premiers ralentissements interviennent aux alentours de 8h00. Il faut alors passer la commune de Lhommaizé dans la Vienne dans laquelle la vitesse passe à 50 km/h avec la présence de passages piétons. A la sortie de la commune, de nombreux virages abruptes ralentissent encore la circulation.

Énormément de camions !

Vers 8h30, de plus en plus de poids-lourds accompagnent le périple de nos reporters. Se pose alors pour beaucoup d'automobilistes le problème du dépassement : les poids-lourds étant limités comme les voitures à 80 km/h, de longues files se créent derrière eux. Certains se mettent en danger en dépassant non pas un mais plusieurs véhicules à la fois.

Nos reporters ont également noté l'irrégularité de leur allure, certaines communes sont ainsi jonchées de passages piétons ou encore de ronds-points. Nous avons également noté la présence de trois passages à niveau sur le tracé : Mignaloux-Beauvoir, Fleuré et Chamboret. Ces passages sont en service et coupent donc parfois le tracé de la RN147.

à lire Point noir France Bleu de la mobilité : la RN 147 entre Poitiers et Limoges

L'absence de 2x2 voies pose également problème en cas de travaux ou autre irrégularité (accidents par exemple). La circulation est de fait directement alternée sur une seule et unique voie. Un exemple : vers 9h30, nos reporters ont atteint Saint-Bonnet-De-Bellac (Haute-Vienne). Des travaux y sont réalisés et la circulation est désormais alternée entre les deux voies. Il en résulte de forts ralentissements et cinq minutes d’arrêt pour nos reporters.

Enfin la RN 147 se situe au milieu de diverses exploitations agricoles. Ainsi de nombreux tracteurs côtoient les automobilistes. Ces situations sont là encore dangereuses dans le cadre d'une 2*1 voie car ces véhicules lents engendrent de nombreux dépassements.

L'arrivée était prévue à France Bleu Limousin à 9h30, elle a finalement eu lieu à 9h51, avec vingt minutes de retard.