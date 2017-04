Roanne : des milliers de spectateurs vibrent pour la Fed Cup

Certains spectateurs sont venus du Rhône ou du Puy-de-Dôme pour assister au barrage France-Espagne de Fed Cup qui a lieu ce week-end à Roanne. La halle Vacheresse a donc reçu les supporteurs des joueuses françaises qui ont battu les Espagnoles ce samedi.

La Loire vibre ce week-end pour les joueuses de tennis de l'équipe de France. C'est le barrage de Fed Cup France-Espagne, organisé à Roanne, dans la halle Vacheresse. La salle était quasiment pleine ce samedi 22 avril. Certains sont venus des départements voisins (Rhône, Puy de Dôme...). Des milliers de spectateurs ont encouragé Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier, les deux Françaises qui ont battu les Espagnoles. Pour l'instant la France mène donc 2-0.

Du suspense, de grandes joueuses et des supporteurs gonflés à bloc, c'est le meilleur cocktail pour une Fed cup réussie à Roanne. Paulette est roannaise, elle a réussi à convaincre son mari de venir assister aux matches : "D'habitude je regarde la Fed Cup à la télé, mais là c'est autre chose, c'est magnifique !". Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier ont séduit les spectateurs, comme Manon : "Elles jouent vraiment bien, c'est bluffant ! Il faut le voir !"

Dans les gradins, les gens s'étonnent de voir aussi bien et de cette ambiance où le public chante pour les joueuses. Edwige a fait la route depuis Bourg-en-Bresse pour assister aux matches : "On dit toujours que Roanne est une ville qui se meurt parce qu'il y a des commerces qui ferment et des entreprises qui quittent la ville. Là, je trouve ça très bien que la Fed Cup aille dans des villes comme cela pour que le tennis vive dans toute la France."

César a 11 ans et joue au tennis à Roanne, il voulait regarder les joueuses de l'équipe de France de Fed Cup © Radio France - Marion Aquilina

Des spectateurs sont venus avec leurs enfants et en profitent pour leur montrer de loin l'entraîneur de l'équipe de France de Fed Cup, Yannick Noah. Christine joue au tennis depuis des années et elle l'admire toujours autant : "Noah, c'est Noah. Il encense les foules où qu'il soit. C'est une icône du tennis français".

>>> Matches à suivre ce dimanche, à partir de 12h00 :

- Kristina Mladenovic (FRA) – Sara Sorribes Tormo (ESP)

- Pauline Parmentier (FRA) – Silvia Soler-Espinosa (ESP)

- Cornet / Hesse (FRA) – Martinez Sanchez / Saez Larra (ESP)

>>> A LIRE AUSSI :

- Fed Cup : les Bleues à Roanne pour ne pas couler

- Tennis : Roanne va accueillir le barrage de Fed Cup entre la France et l'Espagne