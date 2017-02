Roanne épargnée par la vague de cambriolages ? Leur nombre en 2015 en nette baisse

Le nombre de cambriolages en forte hausse dans le département de la Loire en 2016 : +28%, soit près de 5100 vols par effraction. Pourtant selon la mairie de Roanne, la ville est épargnée.

Plus de 5100 cambriolages dans la Loire en 2016. Ce nombre a augmenté de 28% par rapport à 2015 dans notre département, mais la tendance est nationale. Pourtant, une ville de la Loire résiste : Roanne. D'après le maire, Yves Nicolin, sur l'année 2014 l'ensemble des délits, vols, dégradations, agressions, cambriolages ont baissé de 14%. Idem pour 2015, même mieux : ces délits ont diminué de 50% en 2015.

La réussite de la vidéo-surveillance ?

Certes on ne connait pas encore les chiffres de 2016, mais ces baisses coïncident avec la mise en place progressive de 144 caméras de vidéo surveillance dans la ville de Roanne. Leur installation a commencé en 2014 et leur déploiement continue. La sécurité, c'est le cheval de bataille de cette nouvelle municipalité et son plan de lutte est conséquent pour une ville de cette taille. Budget : 2,6 millions d'euros. Pour financer 16 policiers municipaux armés, la création du centre de protection urbain, "l'alerte discrète" : un dispositif pour les commerçants et surtout : la vidéo protection.

"Quand on regarde les résultats on se dit que cet argent est bien utilisé." - Yves Nicolin, le maire de Roanne et député de la Loire.

Les caméras permettent aux policiers d'identifier les auteurs et de les arrêter, mais aussi de dissuader explique la mairie de Roanne. Résultat en 2015 : 26 vols violents, contre 43 en 2014. 81 cambriolages contre 123. Ou encore 144 dégradations contre 214 l'année précédente.

Même si on a pas encore les chiffres de la sécurité de Roanne en 2016 : Yves Nicolin, le maire en est convaincu : ils seront encore en baisse grâce à son dispositif. Il rappelle, "les caméras, ça ne sert pas qu'à arrêter des gens. Mais aussi à leur porter secours !" . Puisque grâce à la vidéo, deux tentatives de suicides ont été évitées à Roanne.