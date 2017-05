Roanne : les électeurs radiés s'inscrivent pour le second tour de la Présidentielle

Vendredi, samedi et dimanche. Trois jours laissés aux électeurs roannais pour s'inscrire sur les listes électorales et pouvoir ainsi voter pour le second tour de la présidentielle. Plus de 1 700 avaient été radiés des listes car ils avaient déménagé dans Roanne et ne s'étaient pas réinscrits.

Des dizaines de Roannais se sont présentés au centre administratif Paul-Pillet ce samedi 6 mai 2017. Ils sont venus s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter au second tour. Cette initiative particulière fait suite à un grand nombre de radiations des listes électorales. Cela concerne tous les gens qui ont déménagé dans Roanne ces cinq dernières années. Ils auraient dû se réinscrire mais ne savaient pas qu'il fallait le faire pour pouvoir aller voter.

Plus de 1 700 personnes radiées des listes électorales à Roanne

C'est le cas de Lydie qui a déménagé dans Roanne il y a trois ans. Elle ne savait pas qu'elle avait pourtant été radiée des listes électorales de la ville. Même si elle est très contente de pouvoir aller voter aujourd'hui, elle estime qu'il y a eu un manque d'information : "J'ai entendu à la fin de l'année qu'il fallait s'inscrire sur les listes électorales mais je pensais que c'était pour les personnes jamais inscrites ou pour les gens qui déménagent et changent de commune. Sachant que je restais dans la même commune, je ne pensais pas qu'il y aurait eu un souci sinon je l'aurais fait."

Ainsi le personnel du centre administratif Paul-Pillet à Roanne passe son temps à dire aux personnes radiées qui se présentent : "Tout changement d'adresse doit être signalé au service élection." Désormais, ils le sauront. Lydie, elle, avait même interpellé le maire de Roanne sur Facebook, Yves Nicolin, pour lui dire qu'elle n'avait pas pu voter : "Beaucoup de personnes ont commenté ce que j'avais posté, elles étaient dans le même cas."

Beaucoup de gens étaient concernés, plus de 1 700 sur Roanne. Lydie est repartie du centre Paul-Pillet avec l'inscription sur les listes électorales : "Je suis très contente de cette initiative pour qu'on puisse voter au moins pour le second tour." Pour le second tour effectivement, et bonne surprise, aussi pour les élections législatives les 11 et 18 juin prochains.

