Roanne : les Gilets jaunes pensent à la suite du mouvement après l'évacuation des ronds-points

Un peu avant 9 heures ce mercredi 19 décembre, les Gilets jaunes du Roannais ont vu arriver les forces de gendarmeries pour débloquer le rond-point de Mably. Une pelleteuse a emmené les cabanes et autres installations construites sur le rond-point depuis quelques semaines. Pour anticiper les choses, les Gilets jaunes avaient décidés, la veille, mardi 18 décembre de détruire eux-même leurs installations : "On préfère mettre le feu qu'on nous l'enlève, c'est plus logique. Puisqu'on va tout perdre autant mettre le feu, c'est symbolique et radical, sans provoquer de dégâts", explique Fransisco, en annonçant déjà une reconstruction dès que possible.

À Mably, les forces de gendarmerie encadrent le rond-point, les gilets jaunes se sont fait déloger ce matin. #giletsjaunespic.twitter.com/2ST8RCGz6X — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 19, 2018

Sur le rond-point de Mably, des irréductibles comme Mélissa ont décidé de ne rien lâcher, malgré les annonces du gouvernement de dégager les ronds-points : "On va continuer les filtrages, on a élu domicile ici et on ne partira pas !". Un peu plus loin dans le Roannais, à Perreux, les effectifs d'occupants du rond-point ont été renforcé pour justement éviter de se faire déloger. Sur le rond-point du Renouveau, les Gilets jaunes ont construit une cabane qu'ils ont nommé "Hôtel Macron".

La solution du référendum d'initiative citoyenne

Sur les pancartes dressées tout autour du rond-point de Perreux, beaucoup de référence au fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. La seule porte de sortie de ce mouvement social selon Sylvie : "_C'est la solution pour que les gens se réveillent un petit peu_, pour se faire vraiment entendre en temps que citoyens pour le peuple puisse voter ce qu'il a envie et de faire valoir les droits qu'on a". Les Gilets jaunes du rond-point de Perreux n'imaginent pas encore tout à fait comment un tel référendum pourrait se mettre en place, mais pour beaucoup d'entre eux, ce serait le moyen de contourner les élus et de redonner la parole au peuple.

Les Gilets jaunes du Roannais sont nombreux à penser au référendum d'initiative citoyenne pour sortir de la crise. © Radio France - Octavie Couchard

Et l'acte VI ?

En attendant, après l'évacuation des ronds-points et une mobilisation en baisse le week-end dernier, difficile de prévoir une organisation solide pour l'acte VI de ce samedi 2 décembre : "Chaque groupe fera ce qu'il peut, on ne va pas donner un mot d'ordre pour tout le monde. C'est beaucoup plus dur de s'organiser, moi j'aimerai si on allait les déloger des ministères s'ils ne seraient pas un peu perdus", annonce Raphaël, l'un des référents du mouvement dans le Roannais. Pour lui, il n'y aura surement pas de marche ce samedi 22 décembre, mais des actions ciblées sur certains secteurs du Roannais.