Roanne : les salariés de Bio-Rad de nouveau en grève

Les employés de Bio-Rad à Roanne, dans la Loire, sont de nouveau en grève. Ils ont débrayé ce lundi et ce mardi, pour protester contre les conditions de leur licenciement à venir. Le site ligérien doit fermer en 2022 pour être délocalisé.

Ils ont déployé les banderoles et sorti les drapeaux. Les salariés du site Bio-Rad de Roanne, une centaine au total, font de nouveau grève, à peine plus d'un mois après un mouvement similaire. Les raisons de leur colère sont toujours les mêmes : ils demandent au groupe américain Bio-Rad de meilleures conditions de licenciement.

Le site de Roanne, comme celui de Schiltigheim dans le Bas-Rhin, doit être fermé en 2022 et les activités de recherche et de production délocalisée aux États-Unis et à Singapour. Les négociations concernant le plan de sauvegarde de l'emploi sont toujours en cours avec la direction, mais les garanties proposées ne seraient pas suffisantes selon le syndicat Force ouvrière. Une nouvelle réunion est prévue en début de semaine prochaine.