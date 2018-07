Cette semaine, Météo France prévoit des températures allant jusqu'à 35 et 36 degrés dans la Loire et la Haute-Loire. À Roanne, beaucoup de vacanciers profitent de Roanne Plage. Certains jours, ils étaient 200 sur les bords de Loire.

Loire, France

Fermez les volets et mettez l'eau au frigo ! Il fait jusqu'à 35 degrés cette semaine dans la Loire, à Roanne, Feurs et Montbrison. En Haute-Loire, ce sera même 36 degrés au Puy-en-Velay. Pour se rafraîchir, il n'y a pas que les piscines ou les rayons surgelés des supermarchés. Dans le nord du département, vous êtes nombreux à aller à Roanne Plage pour la 11e édition de l'événement estival.

Certains jours, les organisateurs comptent 200 vacanciers en maillot de bain qui profitent du sable, du soleil, des jets d'eau et de l'ombre. Françoise tient le snack à Roanne Plage. Elle y travaille chaque année, elle estime que c'est très important que le site soit gratuit : "C'est essentiel parce qu'on n'a pas une clientèle très aisée, ce sont des gens qui ne peuvent pas toujours partir en vacances."

Lucas et Enzo à Roanne Plage © Radio France - Marion Aquilina

La responsable de Roanne Plage, Émeline, n'en revient pas que le site soit aussi fréquenté : "Je ne pensais pas que ça marchait autant, qu'il y avait autant de demandes pour des transats et des jeux. C'est la preuve que ça plaît. Les jours où il fait chaud comme cette semaine, on va avoir du monde !" En plus des animations gratuites organisées, les adultes peuvent profiter des concerts de jazz et d'électro organisés les 11 et 25 août.

Roanne Plage est installée le long de la Loire pour la 11e année © Radio France - Marion Aquilina

Les températures estivales prévues par Météo France entre le 23 et le 29 juillet 2018 © Radio France - Denis Souilla