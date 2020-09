Roanne : plus de 800 personnes rassemblées pour un dernier hommage à Pierre Troisgros

La cérémonie est très impressionnante avec cette cinquantaine de chefs tout de blanc vêtus, toques sur la tête qui forment une haie d'honneur pour accueillir le cercueil en bois violet.

"C'était un monument, un monument de la cuisine française, de la gastronomie française (...) mais il laisse une trace qui ne s'effacera jamais, prédit le chef Philippe Etchebest. Vous voyez autour de vous, tout ces chefs, des chefs qu'il a formés, parce que Pierre Troisgros était un formateur dans l'âme. Il a fait grandir énormément de chefs aujourd'hui. C'est toute la cuisine française qui est là aujourd’hui pour rendre hommage à ce grand monsieur".

Plus de 800 personnes sont rassemblées à l'intérieur et sur le parvis de l'église saint-Étienne de Roanne pour rendre hommage à Pierre Troisgros décédé la semaine dernière à l'âge de 92 ans.

Au micro, une succession de discours qui évoquent tous le sourire de Pierre Troisgros, sa simplicité, sa gentillesse et bien sur sa cuisine, son saumon à l'oseille, son sens de l'accueil.

Des qualités mises en avant également par les Roannais qui ont assisté à la cérémonie : "On le croisait dans les rues et Roanne et connue partout à cause de lui. J'ai eu le plaisir d'être invitée chez Troisgros. J'aimais sa simplicité, j'aime le parcours. Il savait accueillir. Il avait un sourire de bienveillance cet homme, il était très humain".

A la fin de la cérémonie, son fils Michel lance un ban bourguignon, repris dans l’église et sur le parvis. Comme un dernier hommage à cet amoureux de la vie, de la bonne cuisine et du bon vin.