Roanne s'affiche dans le métro parisien pour attirer de nouveaux habitants

"Venez vivre à Roanne votre retraite cinq étoiles.... pour le prix de deux". Voilà le message visible depuis bientôt deux semaines dans une centaine de stations du métro parisien, accompagné de photos de golf et de grande gastronomie. La campagne de promotion vise à attirer de nouveaux habitants à Roanne, principalement des jeunes retraités qui ont du pouvoir d'achat.

35 000 euros investis

La ville de Roanne a décidé de lancer cette campagne pour capitaliser sur les envies de changement nées pendant le premier confinement chez un certain nombre de Français, mais aussi parce que les campagnes lancées à la sortie de ce premier confinement pour tenter de promouvoir le tourisme roannais et les commerces de proximité du secteur ont bien fonctionné.

Le choix de cibler les retraités parisiens avec cette campagne à 35 000 euros, et de jouer sur les clichés (golf et gastronomie) est totalement assumé par le maire de Roanne. "C'est une qualité de vie qu'on essaie de mettre en avant, on a des activités sportives, ludiques qui sont bien moins chères que dans une grande ville", commente Yves Nicolin, qui va jusqu'à se mettre en scène pour cette campagne de promotion. En effet, lorsque vous composez le numéro de téléphone présent sur les affiches, vous tombez sur un message enregistré par le maire, qui se présente et vous propose de laisser vos coordonnées afin qu'un membre de son équipe vous rappelle pour parler de votre projet.

Une autre campagne à Lyon début 2021

"C'était pour montrer que dans une ville comme Roanne, la proximité joue énormément; à Paris ils n'auront jamais Anne Hidalgo au téléphone", détaille Yves Nicolin. Il explique qu'une quarantaine d'appels ont été enregistrés en deux semaines, ce qui ne va évidemment pas bousculer la démographie roannaise (la ville de Roanne perd des habitants depuis plusieurs années, ce qui n'est pas le cas de l'agglomération). Mais, poursuit le maire de Roanne, "l'objectif c'est vraiment de montrer que les villes moyennes sont beaucoup plus accueillantes et permettent d'avoir une vie beaucoup plus épanouie que d'être stressé par une vie trépidante d'une très grande ville".

Une autre campagne de promotion est d'ores et déjà programmée pour le premier trimestre 2021, cette fois à Lyon et à destination de jeunes actifs, notamment ceux qui ont choisi le télétravail.