Les obsèques de Robert Blanchard ont été célébrées ce jeudi à la Roche-sur-Yon. Après plus de 30 années passées dans les rues yonnaises, le sans domicile-fixe était devenu une véritable figure locale, apprécié pour sa gentillesse et son humour. Il repose au cimetière de la Perronière.

La Roche-sur-Yon, France

On le voyait régulièrement sillonner les rues de la roche sur Yon au violant de sa camionnette peinte de toutes les couleurs, et flanquée de l'inscription : "Le tour du monde de Robert le Fou pour la paix". Après plus de trois décennies passées dans les rues yonnaises, Robert Blanchard était devenu le sans-abri le plus célèbre de Vendée. Depuis un an, il était soigné pour un cancer des poumons. Il a finalement succombé à sa maladie fin novembre, pile le jour de ses 73 ans ! Ses obsèques ont été retardées le temps de retrouver d'éventuels membres de sa famille. Mais les recherches n'ont rien donné. Robert le Fou a donc été inhumé ce jeudi au cimetière de la Perronière, en présence d'une vingtaine de personnes.