VIDÉO - Robert Marchand fête ses 107 ans à vélo sur les routes d'Ardèche

C'est un exploit mondial. La vedette du cyclisme, Robert Marchand, a parcouru vingt kilomètres en Ardèche sur son vélo pour fêter ses 107 ans. Il est parti à 11 heures lundi matin de Privas et est arrivé à 12h45 au Pouzin.

Privas, France

Il a encore réalisé un exploit. Robert Marchand a voulu fêter ses 107 ans sur les routes ardéchoises qu'il affectionne tant. Il a parcouru quelques 20 kilomètres lundi à la mi-journée entre Privas et Le Pouzin. Le centenaire, véritable sportif, accroché à son guidon, a réalisé quelques pauses. Il suscite toujours une grande admiration en Ardèche sur le bord des routes.

"Je regrette juste d'avoir eu froid, je n'étais pas assez équipé pour la météo" — Robert Marchand, cycliste fringuant, 107 ans

D'après ses médecins, son secret est une "bonne alimentation, une trentaine de minutes d'exercice tous les matins sans oublier qu'il a été très chanceux à la naissance !" Pour la vedette, c'était un moment extraordinaire, "je regrette juste d'avoir eu froid, je n'étais pas assez équipé pour la météo". Robert Marchand a fait plusieurs pauses sur sa route dont une pour se réchauffer et pouvoir atteindre l'arrivée.

Accompagné d'une trentaine de cyclistes de l'association l'Ardéchoise et Gérard Mistler, co-fondateur de la course, l'a suivi du début à la fin. A l'arrivée, à 12h45 au Pouzin, il a été accueilli par une fanfare qui jouait "Joyeux anniversaire" et de nombreux cyclistes admiratifs.

Gérard Mistler, fidèle compagnon de Robert Marchand, l'a suivi tout au long des 20 km. © Radio France