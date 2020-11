Robert Marchand, le cycliste mascotte de l'Ardéchoise, fête ses 109 ans en Ehpad

C'est un anniversaire moins joyeux que les précédents pour Robert Marchand, cycliste mascotte de l'Ardéchoise, la plus grande course cyclosportive d'Europe. Il fête ce jeudi 26 novembre 2020, ses 109 ans à l’Ehpad de Mitry-Mory (Seine-et-Marne), sa commune située en région parisienne. Le sportif centenaire le plus célèbre de France a dû quitter son appartement il y a plusieurs semaines car il était très affaibli.

"Il est en bonne santé mais très affaibli"

A cause de l'épidémie de Covid-19, Robert Marchand ne peut pas voir grand monde dans sa maison de retraite mais le président de l’Ardéchoise a quand même réussi à lui rendre visite ce jeudi afin d'être à ses côtés pour son anniversaire.

"Il est très sain, en très bonne santé mais il est très affaibli, il a perdu une dizaine de kilos rien que lors du premier confinement" explique Gérard Mistler, président de l'Ardéchoise. "A cause de la Covid-19, il ne pouvait plus aller faire ses courses au magasin du coin et il n'avait plus d'appétit face aux repas qui lui étaient livrés, il a perdu beaucoup de poids". "Il a fait plusieurs chutes chez lui et donc ses proches ont décidé de le placer en Ehpad".

"Toujours le sourire et le sens de l'humour"

Son corps commence à fatiguer, à 109 ans, mais Robert Marchand a encore toute sa tête et son humour. " Quand j'ai évoqué ses records, il avait un grand sourire et une grande joie, pareil quand il m'a vu ce matin" précise Gérard Mistler. "Il a toujours le sens de l'humour mais c'est très dur de vivre comme ça en Ehpad, en plein confinement". "Il m'a demandé de calculer combien de fois son cœur a battu en 109 ans, il a battu environ trois milliards et demi de fois et il trouve que c'est un organe absolument formidable" nous raconte le président de l'Ardéchoise, avec le sourire.

Une lettre adressée au Président de la République

A 109 ans, Robert Marchand continue à défendre le vélo, il va même envoyer une lettre au Président de la République, avec l'aide de Gérard Mistler pour "que le Président de la République favorise le sport santé en plein air pour tout le monde et pas que pour les professionnels et pour qu'il intervienne pour que l'Ardéchoise puisse se tenir en 2021".

"Robert veut que l'Ardéchoise se tienne en 2021 et il espère pouvoir se déplacer et donner au moins le départ !"

Un vélo d'appartement comme cadeau

"Il va recevoir un beau cadeau d’anniversaire dans les jours qui viennent, c'est un vélo d’appartement offert par le constructeur français Origine, qui sera installé dans sa chambre à l'Ehpad et ça lui fera le plus grand bien" explique Gérard Mistler.

Une petite fête d'anniversaire à l'Ehpad

Une petite fête d'anniversaire organisée à l'Ehpad de Mitry-Mory pour Robert Marchand. - Gérard Mistler

Le président de l'Ardéchoise a également participé ce jeudi après-midi à un petit pot d'anniversaire en l'honneur de Robert Marchand organisé en petit comité par l'Ehpad. La maire de Mitry-Mory et son adjointe au sport, étaient également présentes.