Rocade de Bordeaux : les poids lourds n'auront bientôt plus le droit de doubler

Interdiction de doubler et modulation tarifaire pour les poids lourds, circulation des transports en commun autorisée sur la bande d'arrêt d'urgence... La métropole de Bordeaux et la préfecture de la Gironde ont présenté ce mardi le bilan du groupe de travail sur la rocade lancé il y a un an.

Pour tenter de décongestionner la rocade bordelaise, empruntée chaque jour par 85.000 à 140.000 véhicules, la préfecture de la Gironde et la métropole de Bordeaux ont détaillé ce mardi plusieurs mesures et expérimentations. Outre la mise à 2x3 voies qui s'achève en 2023, les pouvoirs publics annoncent l'extension de l'interdiction de doubler pour les poids lourds, l'aménagement de voies réservées pour le covoiturage ou encore l'autorisation de circulation sur la bande d'arrêt d'urgence pour les transports en commun...

"Rien d'extrêmement spectaculaire" (Préfecture de la Gironde)

Pas de grand contournement, ni d'interdiction de circulation pour les poids lourds, la préfecture de la Gironde reconnaît qu'il n'y a "rien d'extrêmement spectaculaire" dans les annonces faites ce mardi. "Ce n'est pas le grand soir de la mobilité car nous n'avons pas de baguette magique", explique Christophe Noël du Payrat.

Les poids lourds bientôt interdits de doubler

L'une des principales annonces du jour concerne les 6.000 à 18.000 poids lourds qui transitent quotidiennement sur la rocade bordelaise. Tous les camions de 3,5 tonnes et plus ne pourront bientôt plus doubler. Cette interdiction déjà en vigueur, notamment sur les ponts d'Aquitaine et François Mitterrand, va être étendue "par étapes" à l'ensemble de la rocade.

"On voit bien que lorsque sur l'on roule sur la rocade et que tout d'un coup, un poids lourd nous double aux abords, on craint pour notre sécurité et ensuite, ça créé un embouteillage", affirme Alain Anziani, le président de la métropole de Bordeaux.

Cette interdiction de doubler va être expérimentée durant un an à partir de février 2023. La première phase concernera la portion Ouest entre les échangeurs 1 et 15 par Mérignac. La mise en œuvre de la mesure sera "proportionnée au trafic poids lourds observé afin d'éviter un effet "mur" de camions".

Le péage de l'A63 plus cher pour les poids lourds aux heures de pointe

Devant la saturation de la circulation sur la rocade bordelaise, l'Etat et la métropole s'engagent également pour une expérimentation de la modulation du montant des péages pour les poids lourds à l'entrée Sud de Bordeaux.

L'idée, "c'est d'augmenter les tarifs des péages aux heures de pointe, pour inciter les poids lourds à ne pas emprunter la rocade", indique Christophe Noël de Payrat, le secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Ce "bonus-malus" s'élèverait à une quinzaine d'euros. Des concertations sont en cours avec les transporteurs et le concessionnaire Atlande pour préparer les modalités d'application de cette expérimentation de deux ans qui devrait être mise en œuvre au 1er février 2023.