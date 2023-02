Roche-la-Molière : 350 euros d'amende pour une crotte de chien sur un trottoir

Dans les rues de Roche-la-Molière les habitants semblent satisfaits de la décision de leur maire. 350 euros l'amende pour une crotte laissée sur un trottoir, oui c'est beaucoup, mais c'est normal : "C'est même pas assez cher, vous ne feriez pas ça chez vous !" dit Claudine en promenant son chien, "J'ai toujours eu des animaux et j'ai toujours un sac ou autre chose dans la poche au cas où".

Même réponse pour Paul, qui emmène tous les jours sa chienne se défouler dans la forêt des chiens, un parc de 7 000 mètres carrés spécialement créé par la mairie. "C'est super, y a la bonne surface, on peut les lâcher c'est fermé".

La forêt des chiens, un parc dédié, se trouve à côté du parc du château © Radio France - Aurélie Jacquand

Un distributeur de sacs pour les propriétaires de chiens au sein de la forêt des chiens © Radio France - Aurélie Jacquand

Le maire de Roche-la-Molière estime donc avoir tout fait en faveur des propriétaires de chiens, alors hors de question pour lui d'installer, en plus, des distributeurs de sacs dans toute la ville : "Et pourquoi pas des distributeurs de nourriture ou de boisson pour chiens ! Non, quand on a un chien on assume, pour tout ce qui rentre comme pour tout ce qui sort", dit Eric Berlivet.

"L'amende peut atteindre 750 euros maximum. On pourrait y arriver", prévient le maire

Il assume donc sans complexe le coût de l'amende à 350 euros et prévient qu'elle pourrait même passer à 750 euros ! "C'est le maximum autorisé. Si les nerfs nous montent on pourrait y arriver oui".

En attendant, Eric Berlivet a embauché un ASVP supplémentaire pour verbaliser. Les policiers municipaux, mais aussi le maire et certains élus peuvent le faire également. "On a les caméras de vidéo surveillance, on a déjà repéré des gens qui ne respectent pas les règles, on a relevé leurs horaires de passage et on est en train de s'organiser avec talkie-walkie et tout ce qui s'en suit pour faire une opération de respect et vivre ensemble".

Les crottes de chiens sur un trottoir coûtent maintenant 350 euros aux propriétaires © Radio France - Aurélie Jacquand

Des affiches humoristiques, mais dont le message est ferme, ont été installées dans toute la ville afin de prévenir de la hausse de l'amende.

Le nettoyage de la ville coûterait plus de 90 000 euros par an à la mairie, qui réfléchit à infliger la même amende de 350 euros aux personnes qui jetteraient des mégots de cigarettes ou tout autre objet sur la chaussée.