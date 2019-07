Roche-La-Molière : l'église de la Côte-Durieux a été désacralisée

Roche-la-Molière, France

" Quand on éteint les cierges, qu'on replie la nappe, qu'on éteint la lumière du tabernacle, il y a quelque chose qui s'éteint en nous, c'est comme un deuil" souffle une fidèle à la sortie de l'église. Les mines sont tristes dans cette petite chapelle aux murs presque nus, la dernière messe de l’église de la Côte-Durieux à Roche-la-Molière a eu lieu ce dimanche.

Une exécration ou désacralisation

L'église, consacrée en 1955, a été vendu, mais avant de connaître une seconde vie, il a fallu la désacraliser. Une cérémonie a eu lieu ce dimanche dans l'église en présence d'environ 150 fidèles ainsi que l'évêque de Saint-Etienne : "c'est une exécration, on enlève le caractère sacré à un bâtiment où un objet, il est fermé aujourd’hui comme lieu de culte !" explique monseigneur Bataille.

Le père Giron était très ému, lui qui a logé dans la cure pendant des années. Il regrette aujourd'hui la fermeture d'un lieu de vie, "de convivialité", où les habitants du quartier se retrouvaient.

Une dernière messe difficile pour les fidèle — Reportage Copier

Une nouvelle vie

L'édifice a été vendu en mai dernier, il abritera désormais des appartements mais la façade restera telle quelle. "Une nouvelle vie" s'étonne Monique " de toute façon, cela coûte beaucoup trop cher, il y a de moins en mois de monde et puis on va tous a l'église en voiture alors un kilomètre de plus ou de moins, ce n'est pas gênant" poursuit cette habitante de Saint-Victor.

Les objets de l'église seront dispersés dans les édifices de la paroisse d'ici décembre 2019.