Chaque jeudi et dimanche après-midi, la guinguette de Rochecorbon organise son thé dansant. Un événement qui accueille des centaines de personnes, notamment des personnes âgées de plus de 70 ans. Pour la majorité, l'objectif est clair : profiter de la piste de danse pour séduire.

Rochecorbon, France

Guinguette de Rochecorbon, un dimanche, 15h. Le thé dansant commence. Le parking est bondé. Des voitures de toute la France : Haute-Vienne, Vienne, Charentes-Maritimes... Sur le parquet de danse, une bonne centaine de couples se trémoussent sur le son de l'accordéon. La moyenne d'âge, à vue d'oeil : 70 ans.

"On retrouve notre jeunesse en venant ici" Patrick, 72 ans

Vu comme ça, on pourrait croire à une guinguette comme bien d'autres. Sauf que celle de Rochecorbon est spéciale : elle est tout simplement reconnue pour être un lieu de rencontre entre personnes âgées. "Si je viens ici, c'est clairement parce qu'il y a beaucoup de femmes. C'est ma priorité.", ne s'en cache pas Michel, 74 ans. De toute la région et au-delà, des cars ou des covoiturages sont affrétés spécialement pour l'occasion, deux fois par semaine.

"On retrouve notre jeunesse ici. C'est l'occasion de rencontrer des femmes quand on est un homme, de rencontrer des hommes quand on est une femme. De belles histoires d'amour sont nées à la guinguette de Rochecorbon.", explique Patrick, 72 ans. Cela fait maintenant plusieurs années qu'il vient ici au moins une fois par mois. Et des conquêtes, il en a eu.

Le thé dansant de la guinguette de Rochecorbon, chaque jeudi et dimanche, à partir de 15h.