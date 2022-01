Rochefort : des cours de Judo pour les femmes victimes de violences conjugales

Depuis début 2022, le Judo Club de Rochefort donne des cours de judo et de self-défense à des femmes victimes de violences. Renouer avec son corps et ses forces, retrouver sa confiance en soi et l'envie de se surpasser, se retrouver à plusieurs : les bienfaits sont multiples.