Rochefort, France

Presque 20 ans qu'ils l'attendaient. Après de longues années passées dans le quartier de la libération, à l'est de la ville, les pompiers de Rochefort sont définitivement installés dans leur nouvelle caserne. Ce nouvel outil est bien plus spacieux que le précédent puisqu'il s'étend sur près de 4500 mètres carrés. Il est aussi plus fonctionnel et mieux adaptés aux besoins des pompiers.

Un outil qui s'adapte à nos fonctions

Juste à côté de l'entrée principale, un long tunnel de reconditionnement a été aménagé pour permettre de nettoyer et ravitailler rapidement les véhicules incendie qui rentrent d'une intervention. " On a désormais un bâtiment qui s'adapte à nos fonctions, ce n'est plus l'inverse ", glisse le commandant Frédéric Venail. " Grâce aux passages des véhicules par ce tunnel, on peut vérifier de manière efficace les besoins du véhicule et s'assurer qu'il sera apte à partir sur une autre intervention ".

Un emplacement stratégique

Les véhicules stationnent ensuite à l'intérieur d'une remise de 2000 mètres carrés, " ce qui nous permet d'accueillir les derniers modèles qui ne rentraient pas dans l'ancienne caserne", rajoute Frédéric Venail. Cet espace a aussi l'avantage de servir de lieu d'entrainement en cas de météo compliquée. Enfin, le changement d'emplacement est également un point à ne pas négliger. En s'installant juste à côté des principaux axes routiers, les soldats du feu n'auront plus à traverser le centre ville de Rochefort. Ils pourront ainsi gagner de précieuses minutes pour les 4500 interventions qu'ils réalisent chaque année.

La nouvelle salle de nettoyage des véhicules de secours. © Radio France - Antoine Miailhes