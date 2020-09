Rochefort : le forum des associations fait le plein d'adhérents malgré la Covid 19

Un forum des associations s'est tenu samedi à Rochefort. Sur la place Colbert, une quarantaine de stands et autant d'activités proposées pour les enfants et les plus grands : danse, badminton, boxe, tir à l'arc, tennis, football...

Le forum des associations de Rochefort était attendu pour les familles dont les activités extra-scolaires se sont arrêtées tôt cette année, confinement oblige. Une période difficile pour les associations mais la mise en place de protocoles sanitaires permet une reprise des sports pour cette rentrée.

C'est même le cas pour les sports de contact. Le stand qui a attiré le plus de curieux hier... C'est celui du judo. Une vingtaine d'enfants en kimonos se sont prêtés au jeu sur les tapis installés au milieu de la place.

Sur les tatamis, pas de masques, pas de distanciation physique..... et pourtant... avant et après le cours, les règles sont strictes, assure Frédérique Michardière, professeure au club de Rochefort. : "Il faut arriver déjà en tenue, on n'a plus l'accès aux vestiaires, passez du gel sur les mains et sous les pieds. Et après on sort par un autre coté de la salle pour ne pas croiser les autres classes."

Un protocole qui rassure, mais la crainte du virus a laissé des traces : "On a noté une baisse d'inscriptions des nouveaux mais les anciens sont revenus".

Au stand de l'association d'escrime de Rochefort, le président, Vincent Roënelle, se veut rassurant : "La fédération a mis en place tout un protocole, que ce soit au niveau de la salle d'armes ou des pratiques. _Les parents des plus jeunes sont invités à rester en dehors de la salle_, les C'est un sport de respect donc on salue toujours son adversaire. Avant le Covid on lui serait la main, désormais ce n'est plus le cas."

Des mesures qui semblent avoir convaincu de nouveaux élèves : "La reprise s'est effectuée jeudi et nous avons eu peu de départ et même des inscriptions pour des essais et donc _nous sommes confiants pour cette saison._"