Rodéos motos-scooters : le maire de Valence interpelle le ministre de l'Intérieur

Excédé par la multiplication des incivilités des jeunes en deux-roues, Nicolas Daragon demande à l'Etat de prendre ses responsabilités. Le maire de la préfecture de la Drôme veut que la loi évolue pour pouvoir saisir et détruire les motos et scooters des délinquants

"Il faut que les auteurs de rodéos à moto ou à scooter puissent être jugés devant un tribunal correctionnel, leur véhicule saisi et détruit"...

Nicolas Daragon écrit au ministre de l'Intérieur. Le maire de Valence demande à Gérard Collomb de se saisir du problème des rodéos à deux-roues : un phénomène qui s'amplifie avec les beaux jours dans les quartiers sensibles ou les centre-villes.

Au delà du bruit qu'ils génèrent, explique Nicolas Daragon, ces phénomènes représentent un véritable danger pour la population. Aujourd'hui, les auteurs de ces troubles sont passibles d'une simple amende. "Les policiers municipaux, nationaux, le Préfet font leur travail mais, en l'état, c'est la loi qui est inefficace"

Le maire de Valence veut que ce genre de conduite soit plus lourdement sanctionné avec la saisie immédiate de la moto ou du sccoter concerné et, en cas de récidive, détruit purement et simplement. Il souhaite aussi que les auteurs des rodéos soient jugés devant un tribunal correctionnel .

Le courrier de Nicolas Daragon adressé au ministre de l'Interieur sera aussi envoyé aux députés et sénateurs de la Drôme.