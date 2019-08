Championnat de France de chiens de troupeaux : à Rodez, l'élèveur Tarnais remet son titre en jeu

Rodez, France

Un Tarnais remet en jeu son titre de champion de France. Benoit Redoules est engagé ce dimanche au championnat de France de chien de berger. Le concours se déroule dans l’Aveyron à Onet-le-Château. 21 meilleurs concurrents et leurs chiens, venus de toute la France vont se disputer le titre de champion de France.

La complicité entre le chien et le maître est primordiale. © Radio France - SM

Travailler mieux avec son troupeau

Si vous avez vu le film"Babe, le cochon" ça ressemble vraiment à cela. Un chien qui guide un troupeau presque au millimètre. Et si pour certains cela peut sembler du folklore agricole, pour Benoit Redoules, éleveur à Vénès entre Castres et Albi, explique que c’est une façon de travailler mieux avec son troupeau.

En tout cas c’est vraiment impressionnant de voir comment travaille Benoit et son chien l’Oustal. Un chien dressé pendant 2 ans et qui pourra guider le troupeau jusqu'à l'âge de 8 ans. Le concours consiste à faire marcher un groupe de vaches le plus droit possible, de l’immobiliser dans un cercle, de le faire monter dans une bétaillère. Et Benoit Redoules se souvient avec émotion de la finale 2018 à Carhaix qu’il a remporté.

En quoi consiste un concours de chien de troupeau : Benoit Redoules Copier

Champion d'Europe par équipe

Au mois de juillet, Benoit Redoules a terminé 12ème du championnat d’Europe et premier par équipe avec la France. Benoit Redoules est éleveur de brebis. Il est donc aussi engagé dans les concours de chien de berger avec brebis qui se déroulent plutôt au printemps.

La finale du Championnat de France de Chiens de Troupeaux sur bovins se tient ce dimanche 4 août sur le site de l’Agricampus La Roque à Onet-le-Château.

