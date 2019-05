Rodez : pour ne pas casser le lien avec les SDF, la Croix Rouge maraude désormais aussi l’été

Rodez, France

La croix rouge propose d’étendre son action "maraudes" tout au long de l’année en Aveyron. L’association déjà engagée pendant la période hivernale (du 1er novembre au 31 mars) sur le territoire de Rodez agglomération a pris l’initiative de proposer à l’État d’aller à la rencontre des SDF l’été également.

Dans un premier temps, les maraudeurs de la Croix Rouge vont effectuer tous les vendredis soir leur tournée pédestre ( pendant l’hiver, ces maraudes ont lieux tous les jours). Les maraudes sont prévues à 19 h avec un départ de la place Foch à Rodez. Elles passeront par la gare et tous les parcs de la ville.

Anne-Marie Sabatier, co-responsable de la Croix Rouge explique que cette initiative est née d'une demandes des sans-abris mais aussi des maraudeurs. "Nous coupions totalement le lien social pendant l'été." L 'association qui s'attend aussi à toucher un public un peu différent l'été.

Anne-Marie Sabatier co-responsable de la Croix-Rouge Copier

La préfecture de l’Aveyron a décidé de profiter de cette initiative pour expérimenter des actions en associant l’ensemble des acteurs "du travail de rue". Cela concerne le CCAS de Rodez, le CIAS (Centre Intercommunal d'Action Sociale ) de Rodez agglomération, l’association La Pantarelle, le 115 dispositifs d’urgence et le Conseil Départemental. Le but c’est évidemment de repérer au plus vite les sans-abris pour mieux prendre en compte leurs besoins. Et selon André Drubigny, Directeur départemental adjoint de la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) cette expérimentation qui devrait permettre de mieux anticiper la prochaine période hivernale notamment parce que les personnes errantes arrivent surtout l'été en Aveyron.