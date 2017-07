Roissy : en partance pour la Tunisie, ils doivent finalement embarquer... avec plus de 24h de retard

Les 130 passagers en partance pour la Tunisie qui étaient bloqués à Roissy depuis dimanche soir devaient finalement embarquer ce lundi soir, après une attente sans aucune information.

Ils auraient dû embarquer vers Djerba, en Tunisie, dimanche à 19h25. On leur a finalement annoncé un embarquement ce lundi soir vers 21h. Les 130 passagers de la compagnie Tunisair bloqués à l'aéroport Charles-de-Gaulle ont subi plus de 24h de retard, à cause d'un vol annulé initialement pour "cause technique".

Lundi, le vol prévu pour partir à 10h du matin a été annulé. A 15h, les passagers n'avaient toujours aucune information. Aux alentours de 17h40, leur embarquement a finalement été annoncé pour 20h45... mais sans assurance. Mais le feuilleton ne s'est pas arrêté là : à 19h, il leur a été annoncé qu'il fallait désormais attendre l'équipage de l'avion... resté à l'hôtel.

"On n'a jamais vu ça"

Tout cela sans distribution d'eau ni de nourriture. "Il y a une vingtaine d'enfants, dont des très petits. Et les gens sont très fatigués", explique Carine, qui devait partir avec sa fille de 13 ans en vacances. "On a déjà perdu 24 heures à être suspendus à des nouvelles", ajoute-t-elle.

Explication de cet interminable retard avancé par la compagnie : un problème de volet, un élément qui sert au freinage de l'avion, sur l'une des ailes. "Mais ce qui pêche vraiment, ce n'est pas le souci technique, ça, ça peut arriver à n'importe quelle compagnie, c'est surtout qu'on n'a été aucunement informés. On n'a jamais vu ça", déplore Carine. "Là encore, on est au comptoir d'enregistrement, on ne sait pas encore si on va pouvoir enregistrer les bagages", déplorait-elle peu avant 18 heures.