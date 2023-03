Roland Castro à Angoulême : une autre époque

A Angoulême, l'architecte Roland Castro, décédé vendredi à l'âge de 82 ans, était célèbre : c'est à lui qu'on doit le bâtiment tout en verre de la Cité Internationale de la bande dessinée et de l'image, ce qu'on appelle "le Vaisseau Moebius", sur les bords de la Charente. C'est en Janvier 1990 que le bâtiment tout en verre de la Cité de la BD à Angoulême a été inauguré par Jack Lang. C'était il y a 33 ans. A l'époque on l'appelait "le bâtiment Castro", aujourd'hui "le vaisseau Moebius", du nom du dessinateur de bande dessinée.

ⓘ Publicité

Le Vaisseau Moebius de la Cité de la BD à Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que, bien avant la Cité de la BD, en 1981, Roland Castro avait eu une idée révolutionnaire : un lotissement de 22 maisons, rue Mercier dans le quartier Saint Cybard à Angoulême, avec des panneaux solaires. Mais pas des panneaux comme aujourd'hui. Résultat : 42 ans plus tard, les maisons ont bien besoin d'un ravalement de façade, et le chaud et le froid se mélangent.

La "Cité solaire" dans le quartier Saint-Cybard © Radio France - Pierre MARSAT

loading