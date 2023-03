Roland Castro, architecte des banlieues franciliennes, est décédé

L'architecte et militant de gauche Roland Castro est mort ce jeudi, à l'âge de 82 ans, dans un hôpital parisien. Sa fille Elisabeth précise à l'AFP qu'il s'est éteint "paisiblement très entouré par la famille". C'est à lui qu'on doit notamment la Bourse du Travail de la ville de Saint-Denis.

Militant de gauche, il voulait "remodeler" les cités bétonnées, désireux de "convaincre ses concitoyens et ceux qui les représentent que les banlieues ne sont pas des fourre-tout pour exclus de la société". Ses constructions mêlaient le bois au béton, privilégiant le blanc avec des façades végétales. Il avait aussi rénové la Cité de la Caravelle à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) et rédigé un rapport sur le projet du Grand Paris en 2018, qui était resté lettre morte, dans lequel il défendait un projet de "Central Park" de la Courneuve.

Entré aux Beaux-Arts de Paris en 1958, il était porteur de valises pour le compte du FLN algérien, avant de rejoindre l'Union des étudiants communistes. Il avait ensuite embrassé le maoïsme et la lutte révolutionnaire, bannière sous laquelle il a milité en Mai 68. Il s'était vu confier une mission interministérielle dans les années 1980 après avoir co-fondé "Banlieues 89", une association visant à améliorer l'architecture des banlieues françaises. Plus de 200 projets lui ont été soumis, mais l'opération s'est confrontée à la frilosité financière du gouvernement et Banlieues 89 a disparu en 1991. Plus récemment, il avait créé son propre parti, le Mouvement pour l'Utopie Concrète, avec lequel il s'était lancé dans la présidentielle de 2007, sans collecter les parrainages nécessaires.

"Paris lui rendra hommage"

La maire de Paris, Anne Hidalgo, indique sur Twitter que "Paris lui rendra hommage". "Je regretterai cet ami chaleureux, de tous les combats et qui a eu tant de vies", écrit-elle sur le réseau social. Emmanuel Macron salue de son côté une "légende de l'architecture et de l'urbanisme, militant de gauche visionnaire" qui "lègue une empreinte indélébile".