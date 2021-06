C'est une soirée qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Jordan et Justine. Ces deux lavallois ont assisté à la demi-finale de Roland Garros vendredi entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Un match qu'ils ont pu apprécié au delà-du couvre-feu, en raison d'une dérogation de dernière minute.

Roland-Garros : deux mayennais ont vécu le match d'anthologie, et sa dérogation, entre Nadal et Djokovic

Ils se savaient déjà chanceux de pouvoir assister à un match de tennis à Roland Garros à Paris, malgré la jauge limitée en spectateurs dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Ils se savent désormais privilégiés d'avoir assister à la demi-finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Justine et Jordan se souviendront longtemps de ce match de légende qui a vu le Serbe renversé l'Espagnol, vainqueur à treize reprises de ce tournoi du Grand Chelem.

En théorie, les spectateurs ne pouvaient assister au duel que jusqu'à 23h, conformément au couvre-feu instauré en raison de l'épidémie de la Covid-19. Mais à 22h40, alors que Justine et Jordan étaient partis prendre un taxi, la nouvelle tombe : une dérogation est autorisée pour suivre la fin de la demi-finale. "Ça aurait été dommage de rater ça, ils ont été cool [les organisateurs, ndlr] et on a pu profiter de la fin du match. Nous étions sortis du stade car on avait réservé un taxi avant le couvre-feu, mais on nous a appelé pour nous dire de faire demi-tour et que l'on pouvait revenir dans les tribunes" raconte Jordan.

"Quand on est parti la première fois on était vraiment très frustré. On voulait rester pour maintenir la ferveur dans le stade, et pour les deux joueurs. Lorsqu'on a reçu le coup de fil pour nous dire qu'on pouvait revenir là ça été la grosse grosse émotion ! _On y a pas cru au départ. Au final on s'est mit à courir_. C'était magique. Les gens se posaient des questions mais c'était super" rigole Justine ravie d'avoir vécu cette finale avant l'heure dans une édition de Roland Garros, vraiment pas comme les autres.