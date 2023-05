Roland-Garros : une application va supprimer les commentaires haineux reçus par les joueurs pendant le tournoi

Des menaces de mort, des insultes violentes : Roland-Garros , dont l'édition 2023 débute ce dimanche 28 mai, s'attaque au cyberharcèlement. Pour la toute première fois, un tournoi du Grand Chelem va mettre en place un système de lutte pour modérer les messages injurieux envoyés sur les réseaux sociaux aux joueurs engagés sur les cours. De nombreux sportifs sont régulièrement insultés sur les plateformes en ligne après des défaites comme Benoit Paire, Alizé Cornet ou Caroline Garcia. Les parieurs qui mettent de l'argent en jeu sont pointés du doigt par les sportifs.

Des flots d'insultes

"J'espère que tu vas crever", "tu es un scandale pour le tennis" : ces messages ont été reçus par dizaines par la joueuse française Alizé Cornet, actuelle 59e mondiale, après sa défaite au tournoi roumain de Cluj-Napoca. Elle avait décidé de publier ces insultes sur son compte Twitter en août 2021, pour dénoncer le cyberharcèlement dont elle était victime. Elle pointait les parieurs sportifs, apparemment mécontents et frustrés du résultat d'Alizé Cornet : “En tant qu’athlète de haut niveau et en tant que joueuse de tennis en particulier, je suis harcelée depuis des années par des parieurs sportifs en ligne, qui parient sur tous nos matches, et qui sont très mécontents” avait-elle expliqué au site Konbini. “Je ne peux pas me prendre ça dans la tête après chaque match perdu, ce n’est pas possible. Avant la fin de ma carrière, je veux agir contre ça” avait-elle alors déclaré.

La Française Caroline Garcia, 5e mondiale, a aussi été victime de ces parieurs en 2020 après sa défaite au premier tour du tournoi de Saint-Petersbourg (Russie) en 2020 : "T'es archi nulle et tu me fais perdre mon argent", "Je n'ai jamais vu une perdante aussi misérable que toi, tu es la honte du sport", "J*'espère que tu mourras d'un cancer".* Ces messages, "*c'est du classique après une défaite" expliquait-elle sur ses réseaux sociaux tout en relativisant : "Ça ne change pas ma vie ni mes objectifs".* Leur homologue masculin Benoit Paire, 149e mondial, a aussi été victime de cyberharcèlement. Dans une série de tweets, le Français avait partagé les attaques reçues dans la messagerie privée de son compte Instagram : "Gros chien de tes morts" ou "T'es le roi des sous merde".

Ce flot d'insultes ne concerne pas seulement les stars du tennis, mais touche aussi des joueurs moins suivis comme Elsa Jacquemot, 20 ans. La 175e joueuse mondiale a reçu ses premiers messages haineux "vers 15 ans" confie-t-elle au micro de franceinfo. Cela correspond à ses premiers matchs "où il y avait de l'argent en jeu, des paris". Les messages sont d'une violence extrême pour une adolescente : "On te dit qu'on va te tuer, qu'on va venir chez toi, que tu as un frère" détaille-t-elle.

Si le harcèlement s'amplifie, la jeune joueuse ne souhaite pas supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux : "J'essaye de lire les messages des personnes qui sont biens, ça me touche les bons messages". Mais ces messages ont quand même un "impact" sur le moral et la concentration, reconnait Elsa Jacquemot.

Un QR Code à flasher pour modérer les commentaires

Pour que les joueurs et les joueuses de tennis puissent jouer en toute sérénité sur les cours de Roland-Garros, la direction va lancer un système de lutte contre le cyberharcèlement. C'est une première dans un tournoi du Grand-Chelem. Roland Garros fait appel à l'application Bodyguard (Garde du corps en français), créée en 2018 à Nice, qui va détecter les messages haineux et les modérer : "Ça efface purement et simplement tous les messages haineux pour que tout le monde se présente sur le cours, plus libre dans sa tête" explique la directrice du tournoi Amélie Mauresmo, ancienne numéro 1 mondiale, à franceinfo.

Chaque joueur pourra flasher un QR code pour connecter ses réseaux sociaux à une intelligence artificielle. Elle procèdera en temps réel à une modération des commentaires. "Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok et Discord sont les six plates-formes où chaque commentaire public [...] sera analysé en moins de 200 millisecondes" indique le journal Le Parisien . Cependant, l'application n'a pas pas accès aux messageries privées dès joueurs.

Cet outil sera disponible pour les joueurs les plus connus, mais aussi pour les juniors. Ils pourront l'utiliser pendant le tournoi, mais aussi durant la semaine qui suit la clôture.

Selon l'entreprise Bodyguard, les besoins de protection sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux : "En 2020, nous avons mis en ligne une application gratuite pour permettre à chacun de se protéger. Très rapidement, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un vrai besoin" expliquent Julien Salançon et Yann Guérin, au Parisien. "Nous avons donc décidé d’aller au-delà de la protection individuelle pour couvrir Internet au sens large, avec des entreprises, la LFP, Roland-Garros, France TV, des jeux vidéo ou des grandes marques, détaillent-ils, aujourd’hui, 2,3 milliards de personnes sont touchées directement ou indirectement par notre technologie".

Cette application est notamment utilisée par le chanteur Bilal Hassani, victime d'insultes répétées sur les réseaux sociaux : "C'est génial ! Ça fait du nettoyage sur Twitter et sur Youtube, détaillait le jeune artiste en 2019. Je les remercie énormément, car ils font un travail de filtrage et de modération, qui est super bon. Ils essayent d'effacer plein de haine, y a plein de trucs qui passent à la trappe, des trucs bien odieux, ça, c'est super cool".