VIDÉO Roland Vidal : "Je vais faire péter une République si l'État nous empêche de voler avec nos banderoles"

Un pilote d'avion installé à Sauvian vient d'envoyer plus de 1.800 mails notamment à Emmanuel Macron ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires. Ce Biterrois dénonce depuis des mois un projet loi interdisant la publicité aérienne. En quelques heures, gendarmes et service secret sont intervenus.

Depuis des mois Roland Vidal essaie avec son associée Corinne Andreu de sensibiliser les élus à leur cause. Ce pilote d'avion biterrois de 55 ans est spécialisé à Sauvian dans le tractage de banderoles publicitaires aériennes le long des plages. Ces ULM tractant d'immenses banderoles ne peuvent pas vous échapper dans le ciel héraultais le long des plages méditerranéennes.

Et pourtant, cette publicité aérienne, qui existe depuis une quarantaine d'années en Occitanie est sur le point de disparaître en octobre 2022, car jugée trop polluante et surtout considérée comme intrusive par Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique.

Ces avions, équipés de moteur nouvelle génération, ne consomment que 15 litres d'essence super 95 à l'heure

Au début de l'été, Philippe Vidal a eu la visite surprise des gendarmes, puis des renseignements généraux, seulement quelques heures après avoir envoyé 1.800 mails, notamment à l'ensemble des parlementaires, de nombreux politiques et Emmanuel Macron et Brigitte son épouse.

Dans son courriel, Roland Vidal annonce vouloir faire péter une république

"J'ai pris un risque important en envoyant ce message. J'en tremblais quand j'ai appuyé sur le bouton 'envoyer'. Mais ça a porté ses fruits. Je n'ai pas eu de retour direct de l'Élysée, mais le sous-préfet de Béziers a été très attentif."

5% des politiques sollicités par mail l'appellent et le soutiennent dans sa démarche

"Je n'avais pas l'intention d'en arriver-là" précise cet ancien serrurier. Ces vols publicitaires représentent 95 % de l'activité de la société Air Média Pub installée à Sauvian au sud de Béziers. Les 5% restants sont des baptêmes, des cours de pilotage, ou de l'entretien mécanique.

"J'avais seulement besoin d'attirer l'attention pour sauver mon entreprise et cette activité. La pollution est infime. Il me semble que la publicité est bien plus intrusive sur nos téléphones portables et rien n'est fait."

Une dizaine d'entreprises en France sont dans la même situation. La loi climat voté en juin interdit ces tractages dés l'automne 2022. L'échéance, qui avait été fixée avant l'été 2022 a donc été repoussée de quelques mois permettant aux professionnels de sauver la prochaine saison.

"S'en prendre à ces avions est inconcevable" dixit la députée Emmanuelle Ménard. L'élue soutient les professionnels dans leur combat. L'amendement qu'elle a déposé n'a pas été retenu.

"Nous sommes dans de l'économie punitive. C'est une mesurette de l'environnement. Elle est non seulement contre-productive, mais aussi dangereux pour notre environnement et nos entreprises."

''Cette mesurette n'aura aucun impact sur l'écologie. Elle est dangereuse pour l'environnement'' dit Emmanuelle Ménard

En septembre, Emmanuelle Ménard interpellera Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance de France. Le courrier envoyé début juin à Barbara Philippi (voir ci-dessous) est resté sans retour précise l'élue du Rassemblement national.

''Cette décision prise pour prétendument lutter contre la pollution plonge de nombreuses entreprises dans une situation financière catastrophique''

“La consommation annuelle de l’ensemble des avions publicitaires de France est équivalent à celle d’un seul camion de marchandise sur la même période”, soit un impact environnemental qu’il est difficile de ne pas qualifier de nul. Pour rappel, le transport routier de marchandise, c’est 300 000 camions en France !

L'entreprise biterroise emploie huit salariés dont cinq pilotes de juin à septembre. Gilles a passé son brevet ici en 1988. Depuis, ce pilote survole chaque été la cote méditerranéenne. "Nous ne sommes pas nombreux exercer cette profession. Roland se démène pour sauver son activité. On l'encourage beaucoup. Son mail est un déclencheur. Un appel de détresse."

''C'est une un manque de courage des politiques de s'en prendre à des petits comme nous''

"C'est un manque de courage des politiques de s'en prendre à des petits comme nous."

L'essentiel de la publicité aérienne est réalisée d'avril à septembre. Cette mesure de la loi climat surprend aussi les clients. Sans cette publicité aérienne, ils seraient alors contraints d'imprimer des millions de flyers dont certains termineraient dans la nature. "Écologiquement, on ne peut pas faire pire que ces flyers" dit Pierrick Pubill, propriétaire du Luna Park, sur l'île des Loisirs du Cap-d'Agde.

''C'est regrettable. Il parle de pollution ! Mais il va falloir que l'on communique autrement pour toucher le public''.

"C'est regrettable. Il parle de pollution ! Mais il va falloir que l'on communique autrement pour toucher le public."

"J'ai même réfléchi en tant que privé à acheter un avion et tracter une banderole. Ils ne peuvent pas me l'interdire en tant que particulier ? Si cette interdiction de pub aérienne se confirme je vais solliciter mes avocats pour voir si je peux acheter un ULM plutôt que de polluer avec ces flyers."

"Il y a des bateaux qui consomment huit fois plus à l'heure. Comment peut-on les laisser naviguer en méditerranée et interdire une profession d'exercer."

Roland Vidal, qui a passé son brevet d'aviation alors qu'il n'avait que 40 ans, a racheté cette entreprise avec Corinne Andreu au début de la pandémie, en avril 2020. Un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros.

"Nous avons un crédit de 5.000 euros par mois jusqu'en 2027. Je ne vois pas comment nous allons faire pour nous en sortir."

"Demain, je suis à la rue si on nous interdit de voler. Nous n'arriverons jamais à rembourser notre crédit. Des jets consomment bien plus que nous. En quatre heures, c'est notre consommation annuelle. On nous empêche de bosser. C'est anticonstitutionnel."

Le tractage de banderole aérienne est une activité non-encadrée

Le collectif d'entreprises propose au gouvernement de mettre en place une charte de bonnes conduites pour éviter les dérives. Cette activité lancée au début des années 80, n'est pas encadrée à ce jour. En 2014, un avion avait tracté "Hollande démission" alors que le chef de l'État commémorait le 11 novembre en survolant le mémorial de Notre-Dame-de-Lorette.

"Certains sont sans doute allés trop loin."- Roland Vidal

"C'est sans doute ce qui nous a posé du tort. Il y a eu des dérives, mais nous n'y sommes pour rien. Aujourd'hui, nous demandons davantage de règles, mais laissez-nous la liberté d'afficher, donnez-nous des règles, édictons une charte de bonnes conduites pour pouvoir travailler tout simplement."

Matthieu Orphelin, le porteur de cette proposition de loi, député EELV n'a pas donné suite à nos sollicitations.

Courrier envoyé début juin 2021 par la députée Emmanuelle Ménard © Radio France - .

COURRIER ENVOYÉ PAR ROLAND VIDAL

