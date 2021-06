Rôle et pouvoir des influenceurs aujourd'hui en Provence

On les appelle les influenceurs. Des célébrités mais aussi des anonymes qui deviennent les vitrines des marques sur les réseaux sociaux. Mode, produits de beauté, décoration, voyage, etc, tous les secteurs sont touchés par ce phénomène depuis quelques années. Quel pouvoir exercent -ils ? Enquête

Si vous êtes un adepte des réseaux sociaux comme instagram par exemple, cela ne vous a pas échappé. Ces célébrités ou ces simples anonymes qui le deviennent de moins en moins au fil du temps grâce à au nombre croissant de leurs abonnés. On les appelle les influenceurs. Les marques, prestigieuses mais aussi moins luxueuses s'en servent de vitrine. Tous les secteurs sont touchés par ce phénomène depuis quelques années. Gros plan sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, sans réel contrôle.

Doris Blanc Pin, 173 000 abonnés sur instagram. A bientôt 44 ans, cette marseillaise , commerciale de formation sent le filon aux débuts des années 2010 et commence à utiliser le réseau social. Elle reçoit ses premiers offres de vêtements de marque en 2014 en échange de publication. Puis tout s'enchaîne. En 2016 premier gros cachet. Elle se lance alors complètement et crée sa société en 2018. Aujourd'hui, c'est son métier. Mais elle ne se voit pas comme une influenceuse. "Je ne parlerais pas de pouvoir car ce n'est pas vraiment un pouvoir. moi je ne me définis pas en tant qu'influenceuse. je me définis plus en tant que prescriptrice, je suis là pour créer du contenu pour la marque. Et pour apporter mon expérience. Car moi aujourd'hui, je refuse de parler de quelque chose que je n'ai pas testé auparavant. Quand je parle d'une routine produit, je ne vais jamais dire que ce produit est génial si je ne l'ai pas testé. Ca, c'est quelque chose que je me refuse de faire" explique la chef d'entreprise, qui se prête à l'interview sans langue de bois et et en toute transparence. Doris représente donc aujourd'hui de grandes marques de mode, et de produits de beauté. Une belle vitrine qui permet à ces mêmes marques de toucher une clientèle qu'elles n'auraient peut-être pas eue.

Une clientèle plus facilement ciblée

Chaque influenceur a son domaine de prédilection : la mode et la beauté pour Doris par exemple. Mais ça peut-être aussi la gastronomie, les voyages ou les vins. Des domaines qui peuvent être très pointus. Et c'est ce que cherchent les marques. Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence l'an passé a par exemple fait appel à une vingtaine d'influenceurs français, et une quarantaine d'étrangers dans 7 pays différents. Une démarche incontournable aujourd'hui pour Brice Eymard. "Ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont une communauté qui les suit très intéressée par ce domaine là. En travaillant avec eux, ça nous permet de parler directement à une cible intéressée. C'est incontournable. Aujourd'hui, on a des médias qui vont nous permettre de parler au grand public de manière assez large. Mais ces influenceurs permettent de cibler plus précisément des gens intéressés par le vin. On se doit d'être présent sur ces supports là" commente le directeur général du CIVP.

Mais quel contrôle ? C'est toute la difficulté.Si Doris Blanc Pin explique qu'elle peut refuser des collaborations qui ne correspondent pas à l'image qu'elle veut représenter, et qu'elle se fixe des limites, cela n'est pas le cas de toutes et tous. Plus on se rapproche des influenceurs issus de la télé-réalité, moins il y a de limite. Certaines comme Kim Glow, connue pour sa participation dans l'émission "les marseillais" a crée la polémique récemment en relayant des thèses complotistes sur la crise sanitaire actuelle. Ou encore en dénigrant sur les réseaux sociaux une société qui lui avait livré un nouveau canapé. Et quand ça dérape, c'est compliqué. "Dans les faits, la personne qui s'estime victime peut toujours déposer plainte. Mais la difficulté c'est que ce type de plaintes qui n'intéresse que des intérêts purement privés, est instruit dans des délais qui sont très longs. La justice étant encombrée par des dossiers bien plus brûlants sur le plan humain et sur le plan social. Et la réponse éventuelle judiciaire n'est pas compatible avec l'immédiateté du préjudice subi par les victimes. Et pendant ce temps là, le mal est fait" analyse Maître Olivier Avramo, avocat à Toulon.

Le mal est fait

Le mal est fait, et en cas d'éventuelles condamnations, c'est d'autant plus compliqué car beaucoup de ces influenceurs sont installés fiscalement à Dubai par exemple. Difficile donc de récupérer un quelconque dédommagement. Cela n'est pas le cas de tous évidemment. La preuve avec la marseillaise Doris Blanc Pin qui précise en toute transparence qu'elle est salariée de sa société, et qu'elle paye toutes ses taxes en France.

Nous avons tenté de joindre Kim Glow à plusieurs reprises, mais nos demandes sont restées sans réponse.