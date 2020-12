Romain Changenot : le bonheur en musique

Avec deux autres musiciens voisins de la rue Montaigne à Châlons-en-Champagne, Romain Changenot apportait émotion, chaleur humaine et joie de vivre aux autres habitants de la rue.

C'est dans sa salle de musique qui abrite des dizaines d'instruments de toutes sortes que Romain nous livre avec émotion, les petits bonheurs qu'il a pu apporter dans sa rue, auprès de ses voisins.

Cette période de confinement lui a aussi apporté beaucoup. Se poser notamment : et _discuter avec des gens_, ajoute-t-il, qui, peut-être, habitent à 20 mètres de chez nous et auxquels on n'a jamais pris le temps de s'intéresser".

Ce qui m'a manqué le plus ? plus voir les copains, ça c'était un vrai manque !

Romain Changenot © Radio France - Nicolas Schmitt

Le Noël de nos héros. Romain Changenot, 1ère partie Copier

Mon p'tit remontant ? avoir mes gamins qui sautaient dans mon lit tous les matins