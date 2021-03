Romain Colucci, invité pour le lancement de la collecte nationale des Restos du Coeur

Les Restos du Coeur ont toujours besoin de vous. Romain Colucci est notre invité pour le lancement de la collecte nationale ce weekend du 6 et 7 mars et la diffusion du concert des Enfoirés ce vendredi soir 5 mars 2021 sur TF1 et France Bleu.

La précarité ne fait qu'augmenter et les Restos du Coeur poursuivent leur action de solidarité lancée par Coluche en 1985. Ce weekend du 6 et 7 mars, les Restos du Coeur lancent leur collecte annuelle de denrées alimentaires et comptent sur vous et votre générosité. En parallèle, TF1 diffuse ce vendredi 5 mars à 21h05, "2021 Les Enfoirés à côté de vous", l'évènement musical le plus regardé, concert enregistré à la Halle Tony Garnier de Lyon en janvier 2020 et diffusé également sur France Bleu, radio partenaire des Restos du Coeur.

Romain Colucci, fils de Véronique Colucci et de Coluche, continue le combat de ses parents. Il était l'invité de Hubert Desmarest sur France Bleu Alsace ce vendredi 5 mars à 7h40 avec Daniel Belletier, président des Restos du Coeur du Bas-Rhin. La grande collecte nationale lui tient à coeur et il rend hommage au travail des bénévoles.

Aidez ces gens-là, c'est vachement important.

"L'accueil des bénévoles est toujours formidables. J'adore ça, en fait, aller au contact des bénévoles ! Ils donnent tellement et reçoivent également beaucoup en retour. Ma mère, Véronique Colucci, c'était un peu la marraine de ces bénévoles. Et le fait que les artistes se mobilisent pour le spectacle des Enfoirés, c'est un cadeau pour les bénévoles. C'est gratifiant de se dire qu'on a participé à la collecte nationale et que c'est plus de 7 millions de repas qui ont pu être offerts aux Restos du Coeur en un weekend, ce n'est pas une perte de temps. Quand on aide les gens de façon générale, qu'on voit leurs sourires et leurs mercis pudiques, parce que c'est difficile de venir aux Restos du Coeur, parce que c'est difficile de se dire qu'on ne peut plus se nourrir, nourrir sa famille, c'est compliqué... Aidez ces gens-là, c'est vachement important." - Romain Colucci.

L'hymne des Enfoirés, chaque année renouvelé

Le premier hymne des Enfoirés, composé par Jean-Jacques Goldman, a sa petite histoire que nous raconte Romain Colucci. Une rencontre entre Cluche et le chanteur qui donnera naissance a une suite de chansons formidables. Depuis que Goldman a passé la main il y a quatre ans, chaque année un nouvel hymne est composé par un artiste différent, Vianney et Slimane parmis les derniers.

"Cette musique est tellement vraie, ça n'a pas changé, "Hier nos paupières et nos portes étaient closes, on vit toujours en overdose", c'est toujours d'actualité. La précarité est toujours là et elle ne fait qu'augmenter !"

Romain Colucci, Aurélie Locquet, Hubert Desmarest et Daniel Belletier dans les studios de France Bleu Alsace © Radio France - Laurent Genvo