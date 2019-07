Romain Grau, après l'attaque de sa permanence : "Ils ont voulu porter atteinte à ma vie"

Perpignan, France

Le député, La République en Marche, de la 1ère circonscription des Pyrénées Orientales, Romain Grau, constate les dégâts après l’attaque de sa permanence.

Il est environ midi, quand un groupe de personnes, en marge de la manifestation des « gilets jaunes », s’attaque à sa permanence, située rue du Marché de Gros à Perpignan. « J’étais comme chaque samedi matin, dans mon bureau, qui a la chance d’être excentré du reste de la permanence. J’ai vu arriver un groupe qui a jeté immédiatement des pierres dans la vitrine » raconte l’élu.

Les gens que j'ai vus portaient clairement des gilets jaunes"

« A ce moment-là, je me suis dit qu’il était inutile de sortir et provoquer les gilets jaunes. Ils ont mis un produit inflammable dans la permanence et ont mis le feu. Là, il fallait intervenir. Heureusement, un voisin a jeté un extincteur. Quand ils m'ont vu sortir, les gilets jaunes ont quitté la rue. » Le député lui-même ainsi que certains gilets jaunes ont éteint le départ de feu. Une chaise a notamment été brulée.

Une chaise a été brûlée lors de l'attaque. © Radio France - Luc Chemla

Au lendemain de cette attaque, c’est un sentiment « d’incompréhension » qui domine chez le député Romain Grau. « Ma permanence est ouverte tout le temps. Moi-même je me suis astreint à un devoir de dialogue, à une nécessité de cultiver l’échange, même avec ceux qui sont opposé à la politique conduite par le gouvernement. Je vois que face à cela, _la réponse est la violence_. »

Le député tient à faire passer un message

Il confie également avoir eu « peur pour les voisins. Des personnes ont voulu mettre le feu dans cet immeuble pour porter atteinte à ma vie mais aussi à celle des voisins au-dessus de ma permanence. »

Les vitrines ont été brisées. © Radio France - Luc Chemla

Huit mois après le début des premières manifestations, le député estime « qu’à Perpignan, un cap a été franchi. » Et il tient à adresser un message. « On m’explique que des black blocs se sont introduits dans cette manifestation. Les gens que j’ai vus portaient clairement des gilets jaunes. Je ne changerai pas ma façon de travailler. Je resterai toujours ouvert pour échanger et _ils ne me feront pas fléchir_. »

Le député a reçu, sur les réseaux sociaux, le soutien de beaucoup de personnalités politiques, notamment du gouvernement. Romain Gros a porté plainte.